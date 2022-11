La contienda política por la alcaldía de Bogotá parece ya haberse iniciado y empiezan los rifirrafes entre diferentes actores por los nombres que han sonado para las elecciones distritales del 2023.



Este fue el caso de Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, que en su columna de opinión "El futuro de Bogotá y el metro", publicada el 13 de noviembre en este diario, señaló que la actual alcaldesa Claudia López, estaría impulsando un ascenso al Palacio Liévano de la secretaria de educación Edna Bonilla, quien en su criterio estaría en la carrera por ser la mandataría de los Bogotanos.



“Pese a la situación, parece ser que Claudia López considera que le asiste el derecho divino de dejarnos sucesor. O mejor, sucesora. Para seguir apuntalando su carrera política, la alcaldesa no se priva de compartir en reuniones que la nueva inquilina del Palacio Liévano debe ser la actual secretaria de Educación, la profesora Edna Bonilla”, señaló Martínez en su columna.



Sin embargo, fue la misma Edna Bonilla quien le respondió a Martínez mediante una comunicación oficial de su despacho que llegó a EL TIEMPO en la que dice que es erróneo el planteamiento del exfiscal toda vez que ella no es ni pretende ser candidata a la Alcaldía de Bogotá.



En su declaración Bonilla señala: “Con el mayor respeto me permito informarle al doctor Martínez Neira que no es cierto que yo sea candidata o pretenda serlo para las elecciones regionales a celebrarse el 29 de octubre del año 2023”.



Además, la actual secretaria de Educación, recordó uno de los requisitos indispensables para poder participar en las elecciones. “Aunque agradezco el halago que el columnista me hace al especular que yo sería candidata para dichas elecciones, estoy segura que él como el gran jurista que es, sabrá que si esa fuera mi intención debí haber renunciado a mi cargo de Secretaria de Educación el día 28 de octubre pasado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000”.



Y es que según Martínez, en su columna, “preocupa que en medio de tantas dificultades que tiene la ciudad, las decisiones que vengan hacia el futuro estén determinadas por el cálculo electoral. De hecho, ya resulta preocupante el anuncio de que el próximo año la ciudad tendrá el presupuesto más alto de inversión social que haya hecho la Alcaldía en su historia”.



No obstante, Bonilla fue enfática en que no hará parte de las elecciones para la Alcaldía de Bogotá y que no hay ningún acto de promoción de su nombre para aspirar por dicho cargo.





