Investigarán concesión que no permitió paso a bomberos

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que es inadmisible que por el pago de un peaje se expongan la salud y la vida de los cundinamarqueses, refiriéndose al incendio ocurrido a las 9 de la noche del lunes en el hospital Nuestra Señora del Carmen en Mesitas de El Colegio, Cundinamarca.

Agregó que “mientras más de 100 personas padecían una crisis, no se le permitía el paso a un carro de bomberos por no pagar un peaje. Por ley, ellos están exentos de hacerlo”.



García dijo que ya ordenó a la gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu), Nancy Valbuena Ramos, investigar el concesionario a cargo del peaje que no le permitió el paso al Cuerpo de Bomberos de Soacha. “Si hay que generar sanciones, lo haremos. Hay que dar una sanción ejemplar. Se trataba de salvar vidas”, dijo el gobernador.



(Le puede interesar: No dejaron pasar a bomberos en peaje para atender incendio en hospital)



EL TIEMPO consultó al ingeniero Francisco Quinche, director de operaciones y mantenimiento del concesionario Concay S. A., quien dijo que todo sucedió a eso de las 10:50 de la noche. “El decreto 3464 de 2014 dice que todos los vehículos deben portar una tarjeta de identificación electrónica que les permita pasar el peaje sin pagar. Lo que nos dijo nuestra empleada es que el carro no la tenía, que la placa del carro de bomberos no aparecía autorizada y que por eso impidió el paso”.

Agregó que ella no tenía conocimiento del incendio. “Luego, el alcalde de Mesitas del Colegio me llamó, me explicó la situación, y en minutos se autorizó el paso, pero ya un ciudadano había pagado”, dijo Quinche. Lo cierto, según el gobernador de Cundinamarca, es que debe primar el sentido común en casos en los cuales esté en riesgo la vida.



Del incendio en el hospital de Mesitas del Colegio se sabe que fue necesaria la evacuación total del hospital y que unas 79 personas fueron auxiliadas, entre ellas 25 pacientes que tuvieron que ser trasladados de manera preventiva a hospitales de otros municipios. Según las primeras versiones, el incendio se inició en la zona del almacén. Allí quedaron destruidos varios equipos biomédicos utilizados en los servicios de urgencias.



(Lea también: Incendio en el páramo de Sumapaz afectó 2.000 hectáreas)



Por las afectaciones en algunas zonas, como la parte administrativa y otros puntos claves, se dejó en aislamiento el lugar a la espera de una evaluación, ya que hay riesgo de colapso en algunas partes de la infraestructura.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET​