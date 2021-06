‘No aceptamos que se acaben los bloqueos’: 1.ª Línea Portal Américas

Las manifestaciones se sostendrán en el Portal Américas, incluso después de que el Comité Nacional del Paro anunciara este martes que iban a interrumpir de manera temporal las movilizaciones en Colombia.

Así se lo confirmó a EL TIEMPO ‘El Profe’, miembro del comité de relaciones públicas de la ‘Primera Línea del Portal de la Resistencia’, con quien se pudo tener comunicación por intermedio del Espacio Humanitario ‘Al Calor de la Olla’, una organización horizontal de manifestantes (distinta a la Primera Línea) que se instaló en la plazoleta frente al Portal desde principios de mayo y que ha liderado distintos procesos de protesta, asamblea y escucha de manifestantes del sur y suroccidente de Bogotá. Con esto, por parte de la Primera Línea, se confirma la permanencia de uno de los puntos de concentración de manifestaciones más grandes de Bogotá en la que se han vivido todo tipo de dinámicas: desde la protesta pacífica en el día hasta los enfrentamientos en la noche. En ese espacio confluyen denuncias de abuso policial y afectación a los conjuntos vecinos por los gases lacrimógenos, pero también denuncias de vandalismo e, incluso, de violencia sexual y expendio de estupefacientes.



“Nos consideramos independientes. Respetamos las dinámicas del Comité del Paro, pero no las reconocemos como nuestras. No aceptamos el bajarse de la mesa ni que se acaben los bloqueos. La ‘Primera Línea Portal de la Resistencia siguen en pie de lucha y seguimos en un proceso de conformación de un movimiento político y como tal no vamos a descansar”, aseguró ‘El Profe’.



Esta reacción era previsible. Cuando EL TIEMPO estuvo en el Espacio Humanitario a mediados de mayo, ya había escuchado de voz de algunas de sus integrantes que allí no se reconocía al Comité. En comunicaciones posteriores, de hecho, resaltaron que “no existe una única vocería del paro, sino múltiples espacios de resistencia”.



“Las vías de hecho no se van a abandonar por ahora. Vamos a seguir defendiendo a la población, la orientación misional es proteger a los manifestantes. La Primera Línea prestará seguridad contra la represión estatal”, anotó ‘El Profe’.

Sin embargo, asegura, están abiertos al diálogo en dos pasos. El primero incluye dos exigencias de garantías que, si se cumplen, permitirían avanzar a un pliego en construcción de al menos 21 peticiones de carácter nacional y distrital.



“La primera exigencia es la no judicialización de ninguno de los miembros de la Primera Línea por delitos relacionados a terrorismo, vandalismo, daño en bien público y demás delitos relacionados con bienes jurídicos protegidos. Esto reconociendo el reconociendo el accionar de la Primera Línea como un acto político”, dice y agrega la segunda garantía, “que es el reconocimiento del parque Mundo como una zona de campamento permanente para miembros de las Primeras Líneas que al momento de ejercer el derecho de la manifestación se quedaron sin hogar. Exigimos que se nos establezca ese campamento con veeduría 24 / 7”.



El parque Mundo al que se refiere es un espacio público ubicado en inmediaciones al Portal que ya ha sido ocupado con campamentos. Concejales han denunciado la ocupación de este espacio y el Distrito está al tanto de su existencia. Hace unas semanas, de hecho, se ofrecieron allí servicios distritales en el marco de una feria comunitaria.



Ante la posibilidad de que el Distrito no conceda este espacio, ‘El Profe’ aseguró que están abiertos “a escuchar otras opciones”.

