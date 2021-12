JULIANA ESTRADA

Estando a menos de una semana para que la alborotada y estruendosa Bogotá celebre la llegada del Niño Dios, Daniel y su equipo se preparan para llevar esta felicidad e ilusión que trae consigo el 24 de diciembre a los más pequeños de la casa, y poder compartir una tarde llena de diversión, amor, unión y felicidad.



Daniel Molano es un físico matemático de aspecto maduro y cabello rubio que se propuso brindarle su ayuda a las personas que más lo necesiten.



“Siento que desde chiquito el ayudar siempre ha estado en el corazón, es como una cosa muy intrínseca que tenemos todos de alguna manera ―exclama Daniel con voz esperanzadora e inicia su relato―. Empecé junto con unas amigas a repartir mercados a habitantes de calle recién inició la pandemia, más o menos como a la altura de semana santa del año pasado, en pleno confinamiento, y nos empezó a ir muy bien; nosotros pensamos en recoger unos 20 o 30 mercados y terminamos repartiendo 1.500”.



Al ver que logró un éxito tan estrafalario desde su “primer empujón” decidió unir fuerzas junto con otros chicos que hacían el mismo tipo de campañas para ayudar a las personas más necesitadas, recibiendo donaciones de comida y vestuario que en un principio eran provenientes de sus familiares y amigos. Constituyeron un grupo base de nueve personas, dándole los primeros esbozos a lo que semanas después se convertiría en la “Fundación Sábados de Amor”.

Evento de repartición de regalos en Bosa. Foto: Juliana Estrada

Allí fue cuando me surgió curiosidad por este equipo de trabajo, qué hacen en el día a día o cuáles habían sido sus intereses académicos en un pasado.



Cuando indagué un poco más en ello, me llevé una gran sorpresa: dentro del equipo se pueden encontrar diseñadores industriales, ingenieros de sistemas, administradores de empresas o físicos matemáticos como Daniel.



De repente, el sonido disparejo de una flauta sonó a lo lejos mientras se le dibujaba una leve sonrisa en el rostro y materializaba mediante sus palabras un recuerdo instantáneo que llegó a su memoria: “Una cosa que nos pasó muy bonita en pandemia, y que contamos también como anécdota, es que empezamos a publicar nuestro contenido en redes sociales y por allá el contacto del colegio, que nunca me habló o escribió, me dice “mira, estoy aquí al otro lado del mundo pero voy a darle a la fundación una donación de 500.000 pesos” ―cuenta con entusiasmo e ilusión, y añade que en una ocasión una amiga hizo una donación de alrededor de 2 millones de pesos.



Al darse cuenta de que eran significativas las ayudas y donaciones que lograban recaudar, decidieron hacer una campaña para llevarle a los niños de la comunidad de Bosa - Brasilia una Navidad por adelantado.

“Nos propusimos la meta de conseguir 110 padrinos para 110 niños, así que convocamos mediante nuestra página de Instagram (@FundacionSabadosDeAmor) adultos que quisieran ser parte de esta campaña. La mecánica era que cada padrino aportara plata o diera su regalo; si decidía aportar dinero daba 80.000 pesos y la idea de este monto era poder comprar una muda de ropa y un juguete, o si no, cada padrino podía conseguirlo por aparte y nosotros nos encargamos ya de la logística de entrega del regalo.”

Vísperas de la anticipada noche buena

Estando a cinco días de la llegada oficial del Niño Dios, Daniel y su equipo ya tenían toda la logística planeada para sorprender a los niños de la localidad de Bosa en la mañana del domingo 19.



En ese momento se escuchó cómo la bocanada de aire que infló los pulmones de Daniel se alistaba para anteceder una ráfaga de emociones que pelean por ser contadas.



“Hubo todo tipo de sentimientos antes de iniciar la jornada. Nuestro grupo es más o menos heterogéneo, hay algunos que son ateos, hay algunos que son creyentes y otros que somos un poco más espirituales. Por ejemplo, antes de la jornada, Dona, una de mis compañeras, envió al grupo un mensaje muy bonito agradeciéndole a Dios que nos había unido por esta labor y nos contaba que ese día se había despertado con una especie de inspiración divina. Yo, en cambio, estaba un poco nervioso porque siempre hay detalles que ajustar que tal vez no quedaron 100 por ciento perfectos y siempre hay cosas que se salen de nuestro control”.



Después de haber expulsado todo el aire de sus pulmones, su cara se iluminó por la emoción que lo consumía, y no hubo un solo momento de todo el relato donde se evidenciara un destello de que la premonición de Dona no era correcta.

Evento de entrega de regalos en Bosa. Foto: Juliana Estrada

“En las dos jornadas del domingo, tanto en la mañana como en la de la tarde, había chicos y madres cabeza de familia en condición de discapacidad. Estuvimos con mamás en sillas de ruedas adaptadas.―Levanta sus ojos y divaga un poco tratando de recordar a detalle estos momentos que presenció y que por su cara fueron momentos que lo marcaron. Vuelve a enfocar la mirada y prosigue― y también me pude dar cuenta de que algunos de los chicos eran niños invidentes, con autismo o patologías por el estilo”.



A pesar de las circunstancias y de lo que el equipo de ‘Sábados de Amor’ evidenció ese día, la gratitud fue protagonista, siendo su designio que “más allá de entregar los regalos, es entregar los momentos, la idea es que los niños también tengan esa magia de la navidad” y que el hecho de poder trabajar con ellos, que su naturaleza es ser auténticos, honestos y transparentes, es increíble.



Ahora, a 110 niños de Brasilia se les adelantó la Navidad, pudieron compartir momentos cálidos y especiales junto a sus madres, junto a sus amiguitos y Daniel, junto con su fundación, les regaló esa ilusión de la que cada niño debe gozar en la víspera de Navidad.



EL TIEMPO-CITYTV