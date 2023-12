Revelan la razón por la que niños africanos habrían quedado a la deriva en El Dorado

Esta semana, Migración Colombia encontró a dos menores de edad provenientes de Guinea, África, abandonados en el aeropuerto El Dorado desde el pasado 7 de diciembre. Cada uno estuvo al menos durante 10 días en la terminal aérea, pidiendo comida a otros viajeros y escondiéndose en el baño o en las salas de abordaje.



La situación puso como tema de discusión en los medios de comunicación el tema de migración irregular en Colombia, que se ha estado convirtiendo en un puente de tránsito para varias personas que están migrando hacia otros destinos.



Ante esto, el vicecanciller Francisco Coy señaló que no se trata de una "crisis migratoria" en El Dorado, sino de una situación de congestión en el Aeropuerto.



Volviendo al caso de los menores de 8 y 13 años encontrados sin compañía de un adulto en el Aeropuerto, las autoridades han venido haciendo hallazgos sobre las razones por las que los niños fueron abandonados allí, luego de que se pudiera hacer contacto con los familiares.



Se conoció que los niños hacían conexión con El Salvador y estaban acompañados por familiares y conocidos, quienes los habrían dejado en El Dorado al no contar con un documento necesario para continuar con el viaje: la certificación de vacuna de la fiebre amarilla.



Travesía de los inmigrantes africanos en el aeropuerto Internacional El Dorado. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

Así lo dio a conocer la procuradora delegada para la infancia, Vivian Mora, quien participó en la reunión en Vicepresidencia, para los micrófonos de Blu Radio.



“Entendemos, y es lo que se dijo en la mesa, que a los dos menores de edad les había hecho falta el certificado de vacunación de la fiebre amarilla y esa de pronto fue la razón por la cual ellos no pudieron abordar los vuelos en los que iban las personas con las que habían llegado en el vuelo a Colombia”, indicó la funcionaria.



También, se supo que el niño de 13 años viajó hasta Colombia en compañía de un hermano, quien sí contaba con los documentos necesarios para continuar con el viaje hacia El Salvador. El menor estaría esperado a que le enviaran el documento para poder tomar un vuelo hacia ese país.



En el caso de la niña de 8 años, detallaron que ella viajaba con un grupo de conocidos, quienes la habrían dejado a su suerte cuando la menor no pudo presentar el documento necesario para continuar viajando con ellos.



Así, los menores decidieron quedarse en las salas de abordaje y en la salida de vuelos internacionales para no pasar por los controles migratorios y permanecer varios días en el Aeropuerto.



“Me refiero a eso porque la situación causa unas dificultades en lo que respecta al marco de competencias de las autoridades colombianas frente a las personas que se ubican en esas zonas internacionales del aeropuerto”, señaló Mora.

Segundo niño encontrado en el aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

¿Qué pasará con los dos menores?

Luego de ser encontrados por Migración, ambos recibieron atención médica y fueron cobijados por el ICBF para que les fueran restituidos sus derechos.



También inició la comunicación, mediante el consulado en Brasil, para poder contactar con los padres o familiares cercanos de los niños en su país de origen.



Mora señaló en el citado medio que los padres de la niña no podían venir hasta Colombia para hacer los trámites de restitución, por lo que llegará un familiar autorizado para hacer el proceso.



“Sin embargo, eso es un tema que se debe abordar con sumo cuidado dentro del proceso de restablecimiento de derechos, dentro del cual la Procuraduría asignó a dos procuradores judiciales para que ejerzan la misión de Ministerio Público y para que verifiquen no solo la garantía de derechos sino también las condiciones en que se va a producir esa restitución”, explicó la funcionaria Mora.



En cuanto a la situación del niño, el padre llegaría personalmente a Colombia para hacer los trámites y llevarlo de regreso a Guinea.

Niña hallada en aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

