El viacrucis de un niño venezolano que se quemó con gasolina

Un niño de 9 años de nacionalidad venezolana y padres colombianos permanece desde el pasado 13 de agosto en la unidad de cuidados intensivos pediátrica del hospital Simón Bolívar, donde se recupera de las quemaduras luego de que cayera sobre él un bidón de gasolina prendido en fuego que afectó más del 45 por ciento de su cuerpo, según el reporte oficial.



El accidente se produjo el 8 de agosto en una finca en La Gabarra, Norte de Santander, a más de 125 kilómetros de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.



Sus padres huían de la crisis del vecino país y se instalaron en una humilde vivienda. Ese día, cuando la mamá del menor estaba preparando el almuerzo, se le prendió la garrafa llena de combustible y la lanzó hacia atrás y le cayó en las piernas y las manos al menor.

La odisea del niño en esas condiciones se convirtió en viacrucis. Como pudo, el papá logró conseguir una destartalada moto y lo llevó hasta un centro asistencial en La Gabarra, y ante la gravedad de las heridas fue llevado hasta el vecino municipio de Tibú. El tiempo corría y el menor empeoraba. Entonces fue llevado a Cúcuta y desde allí fue remitido a Bogotá en una ambulancia aérea que lo trajo en malas condiciones. Se temía por su vida.



Los padres no pudieron viajar por falta de recursos para pagar los pasajes. Contactaron a la abuela, Noris Vásquez, quien todos los días va desde Soacha hasta Usaquén a visitar a su nieto.



Sandra Bresciani Otero, pediatra intensivista y coordinadora de la unidad pediátrica de la red norte, le dijo a EL TIEMPO que se le han realizado ocho cirugías plásticas y aún faltan más.

“El niño llegó en muy malas condiciones generales, con compromiso multisistémico muy importante, tensión arterial baja, con aparato para ventilación, porque no podía respirar bien, y sin poder orinar”, explicó la experta.



Lo primero que hicieron los médicos fue estabilizarlo, ponerle líquidos y los medicamentos para la tensión, para que le funcione bien su corazón, oxigenarlo adecuadamente, entre otras.



Los tejidos que se están utilizando en este menor, como sucede en la mayoría de los casos que llegan al Simón Bolívar, son del banco de piel que tiene el Distrito. Además se saca tejido de las zonas que no tiene quemadas y se injerta en sus miembros afectados.



“La condición del niño a largo plazo es que va a quedar con cicatrices de por vida pero funcional y bien”, explicó la experta en el manejo de pacientes graves.



Si usted desea ayudar al niño puede llamar al 310 430-5653.

BOGOTÁ