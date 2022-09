Cuando Joan Sebastián Solano vio que su tío recibió una descarga eléctrica de un cable que estaba en el piso, se lanzó sin pensar a salvarlo.



El hecho ocurrió en el barrio Bello Horizonte del municipio de Villeta, Cundinamarca, cuando un motociclista intentaba mover su vehículo de uno de los extremos de una cuerda de alta tensión que se había desprendido de un poste de la cuadra.

El suceso fue compartido en redes sociales y se ve cómo el menor de edad agarra de la ropa a su familiar para alejarlo de las cuerdas ante la mirada de sus vecinos, quienes le advertían que no se acercará.



Sin embargo, como declaró para el medio local 'Señal Villeta Dulce', ninguno de los presentes ayudó a su tío ante la descarga eléctrica de 13.200 voltios.



“De lo que me han enseñado en el colegio, yo sé que había agarrarlo de un lugar que no me traspasara la energía. Lo primero que hice fue ir y agarrarlo de la ropa”, contó Solano para el medio local.

El afectado fue trasladado al hospital Salazar de Villeta, donde fue atendido y está fuera de peligro. El familiar del menor presenta una quemadura de segundo grado en la mano y otra de primer grado en la espalda. Será remitido a una clínica de Bogotá para descartar algún daño en los órganos.



Joan Sebastián Solano, quien fue llamado “héroe” en redes sociales, hizo un llamado de empatía hacía las demás personas. “Cuando vean a una persona que necesita de uno, hay que hacer lo posible para ayudar a la gente. Si uno puede y está al alcance de uno, intentar ayudar siempre y no quedarse mirando”, dijo para 'Señal Villeta Dulce'.