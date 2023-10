Lo que se sabe de la muerte de un niño de siete años en pleno cementerio de Bogotá

La familia Mahecha Rivera vive uno de los momentos más difíciles por cuenta de un lamentable hecho que sucedió en la tarde de este domingo, siete de octubre, cuando varios miembros visitaban la tumba de un ser querido, en el cementerio Jardines del Apogeo, al sur de Bogotá.

Según se ha podido conocer, mientras varios miembros del grupo familiar realizaban la visita en el cementerio, la rama de un árbol del lugar cayó de manera repentina e impactó a un menor de siete años.



Lamentablemente, el pequeño falleció producto del golpe.



Le ganó el peso': joven murió en Bogotá tras resbalar de las piernas de su novio

Menor muere tras ser impactado por una rama en cementerio de Bogotá

Cementerio Jardines del Apogeo en Bogotá. Foto: Jardines del Apogeo

Según la versión conocida hasta el momento, desafortunadamente la rama del árbol cayó en la cabeza del menor.



Luego, en medio de la emergencia, la familia denuncia que los encargados del cementerio no brindaron ningún auxilio.



Después, conforme adelantó la periodista Paula Sabogal, de Noticias RCN, en la línea de emergencia no habría sido asignada una ambulancia para atender lo ocurrido de forma oportuna.



"Pedimos ayuda en el cementerio y nunca nos dieron la ayuda. No nos prestaron ni siquiera los primeros auxilios. Nunca llegó una ambulancia...", relató Vanesa Mahecha, tía del menor fallecido, en charla con el medio en cuestión.



Pareja muere al caer de una terraza en Bogotá: autoridades investigan lo ocurrido

Jardines del Apogeo se pronuncia

“La Sociedad Jardines del Apogeo S.A. con profunda tristeza, lamenta la situación ocurrida el día de ayer, 07 de octubre, en horas de la tarde. Se une y acompaña a la familia en este momento de dolor y les expresa nuestras más sinceras condolencias”, expresó el cementerio en un comunicado.



"Asimismo, precisamos que nos encontramos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de apoyar las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias que rodean este infortunado incidente”, enfatizó Jardines del Apogeo.



Miembros de la familia del menor ya se reunieron con el equipo de la Fiscalía que adelanta las investigaciones por lo sucedido.

