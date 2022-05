Cecilia Milena Peña está consternada desde que su hijo fue violentamente atacado por parte de otros niños con quienes jugaba un partido de fútbol en un conjunto residencial del barrio Nuevo Country de la localidad de Usaquén. Todo ocurrió el martes 3 de mayo a eso de las 6:20 de la tarde.

El joven relata que salieron de pelea como es usual en estos torneos y por eso pidió su balón y se fue para su casa. “Ellos, sus amigos de juego, se pusieron bravos pero luego uno más fue y lo buscó y le pidió que bajara”.



Cuando el joven salió fue atacado. El agresor le lanzó agua caliente sobre su cuerpo. “Le quemó el pecho. La pediatra que lo atendió le dijo que gracias a Dios no le había caído en la cara del niño porque lo hubiera desfigurado o incluso, podría haber perdido la visión”, contó su mamá.

El niño tuvo quemaduras de primero y segundo grado en su cuerpo. Foto: Archivo particular

El niño subió llorando a contarle a su mamá y ambos salieron hacia la Fundación Santa Fe a que los atendieran de urgencias. “Antes me encontré dos mujeres, familiares del niño agresor, y en vez de ayudarme me insultaron. Que dejáramos el escándalo. Mejor dicho el mundo al revés. Uno no va y saca agua cliente así porque sí. Creemos que la sacó del gimnasio del conjunto. Se necesita tener un corazón muy malo pero es un reflejo de su casa”.



La víctima fue atendida de forma urgente y allá, en la Fundación, se activó un protocolo especial por la agresión hacia un niño. Lo valoraron médicos y psiquiatras. Trasladaron en caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Claro que vamos a instaurar una denuncia. Uno debe estar seguro en su casa”, dijo la mamá del afectado quien es abogada.

Cecilia dice que su familia está consternada por este ataque hacia un niño de solo diez años. “Estamos llenos de miedo porque ya uno no sabe ni con quién vive. A él lo incapacitaron por cuatro días por quemaduras de primero y segundo grado. Estamos esperando a que se recupere física y psicológicamente. No es fácil enfrentarse a esta degradación de la sociedad”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com