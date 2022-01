¡Atrevida, atrevida! Esas fueron las palabras de una madre que le reclamó al personal de una tienda D1, por presuntamente maltratar a su hijo que tiene una condición especial.



La denuncia de este caso fue realizada hace tres días a través de la red social Tik Tok, en un video se puede escuchar la exaltación de una mujer que le alega a una cajera y, la que sería la administradora de la tienda ubicada en el barrio Florencia en Bogotá.

Al parecer, el menor se encontraba esculcando las bolsas de basura en las que se depositan las facturas de pago de las personas que realizan compras en este establecimiento de comercio.



"La señora manda a robar los papeles al niño. - ¡Ningún robar, ningún robar! ¿Si están en la basura es que son suyos?- Es que no se puede porque esto es ilegal", se escucha en el video grabado por la madre, en el que se evidencia la discusión y forcejeo entre el personal y el menor de edad.



Ante esta situación, varias personas que se encontraban en la tienda se mostraron sorprendidas y algunas otras le decían a las trabajadoras que llamaran a la Policía, para que se hicieran cargo.

"No me toque al niño, ni me lo maltrate (...) Respete, él no está haciendo nada malo, aquí estoy yo con él", dice la madre del menor.

Hasta el momento la tiendas D1, no ha emitido ninguna comunicación respecto a la denuncia del presunto maltrato a este niño con condición especial, y el video publicado en Tik Tok ya suma más de 1.2 millones de visualizaciones.

