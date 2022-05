El viernes 13 de mayo, el niño Jonathan Camilo Castillo de nueve años, salió de su casa hacía una tienda ubicada a pocos metros en el barrio San Joaquín en la localidad de Ciudad Bolívar. Según información de sus familiares, al menor se le habría encomendado hacer una compra en dicho establecimiento, no obstante, una vez salió de su vivienda nunca más volvió a aparecer.



(Le puede interesar: La historia del hombre que fue drogado en Bogotá y luego murió en accidente)

Desafortunadamente y luego de una ardua búsqueda, el cuerpo de Bomberos informó que, el domingo 15 de mayo, el cuerpo del niño fue hallado sin vida en un lago ubicado en la zona de Lucero Alto.



Sin embargo, hay elementos clave que podrían dar cuenta que no se trató de un accidente, sino por el contrario, que el menor fue asesinado, pues su ropa fue encontrada con rastros de sangre y su cuerpo tenía signos de agresión.



De acuerdo con un tío de la víctima, "al niño le encontraron su ropita ensangrentada y tirada. Como a las dos horas de eso, encontraron su cuerpo en un lago en Lucero Alto, en el barrio San Joaquín".



Según la versión de la familia, el menor habría intentado defenderse debido a la posición en la que fue encontrado el cuerpo. "Tirado, muerto, como suplicando por su vida. Simplemente no entiendo como pueden quitarle la vida a un niño que apenas está comenzando a vivir y quiero darles una recomendación a las mamás de hoy en día, no manden a sus hijos solos a hacer mandados", señaló el familiar.



La familia y los vecinos del menor piden a las autoridades una investigación seria y rápida para dar con los responsables de este atroz homicidio.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV