Una grave denuncia de abuso sexual se conoció hoy por un hecho ocurrido en el colegio público Kimy Pernia de la localidad de Bosa en Bogotá. Un menor de 14 años, estudiante del plantel, habría cometido actos sexuales abusivos contra una alumna de nueve años en los baños de la institución.

La denuncia la realiza la madre de la víctima, quien hoy se encuentra a la salida del colegio en compañía de varios padres de familia y estudiantes, quienes exigen justicia en este caso, pues dicen que las directivas del colegio no les han dado la cara o explicado qué va a proceder.

La acudiente dice que fue amenazada con ser denunciada por haber agredido al presunto agresor de su hija. "Esto es un abuso. Me violan a la niña dentro del colegio y ahora resulta que la culpable voy a ser yo. Mi hija está destrozada, está muy mal".

Padres de familia y alumnos denuncian. Foto: Alcaldía de Bogotá

La niña había venido siendo acosada y amenazada no solo por el presunto agresor, sino por varios alumnos de la institución. "Se burlaban de ella, la amedrentaban. Me la metió al baño en dos ocasiones y la ultrajó, la golpeó. Esto es de no creer. Arruinaron la vida de mi hija", dijo la madre de la víctima.

EL TIEMPO consultó a la Secretaría de Educación (SED) de Bogotá, quienes ya enviaron una comisión para activar el protocolo de emergencias ante todas las autoridades como la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia, para atender la denuncia y proceder a la restauración de derechos en una primera etapa del proceso.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN CITY TV

