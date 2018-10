El niño de diez años que ya es experto en Egipto

Nunca ha pisado tierra egipcia. Sin embargo, menciona –de corrido y con buena pronunciación– nombres como Tutankamón, Akenatón, Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra.

​

Martín Villegas fluye y le brillan los ojos negros, que parecen heredados del Oriente Medio, cuando se le pregunta por la historia de Egipto.

A pesar de estar en quinto grado del colegio Gimnasio Hontanar, ya ha leído sobre los romanos, griegos, persas, micerinos y sirios, por solo mencionar algunos. Y como para no dejar por fuera a Colombia, conoce sobre el Frente Nacional y el Bogotazo. Claro, su materia favorita es la Historia.



Su mamá, Laura Quintero, confiesa que lo que ha aprendido de la civilización egipcia es por cuenta de las explicaciones que le ha dado Martín: “Me toca estar muy atenta porque olvido los nombres o las fechas. Él aprendió solo, investigando”, aseguró.



Al memorioso joven le gustaría hacer una travesía en carro para recorrer Giza (tierra de pirámides), como lo hace su egiptólogo favorito, Zahi Hawass.



Laura contó que su hijo trabaja en el diseño de unos libros didácticos para niños sobre el país de los faraones, historia de la religión y otras culturas, y que su meta es tenerlos listos para presentarlos en noviembre en la feria del libro del colegio San Bartolomé.



Cuando comienza la entrevista, la actitud de Martín se vuelve adulta, de recogimiento para traer a su memoria lo leído.

¿Imaginas a Egipto como lo describen los libros?

​

No exactamente, porque algunas partes fueron destruidas por los romanos, griegos, persas, hititas, micerinos y los hicsos (los últimos fueron un pueblo de Siria que quiso conquistar a los egipcios, pero Ramsés II logró hacer la paz con ellos).



¿Qué es lo primero que contarías para entender la historia de Egipto?

​

Antes todo estaba dividido en Ciudad–Estado. Es decir, Epipto no era un imperio, estaba dividido en varias sociedades. Hubo un faraón, considerado el primero, que se llamó Menes (Narmer).



Él lo que hizo fue unificar el alto y bajo Egipto. El bajo Egipto es el norte y el alto es el sur, y estaban divididos por el río Nilo. Menes utilizó como símbolo las coronas que representaban cada uno de esos lados (una roja y otra blanca) y cuando se unen las dos, es un Egipto unificado. A Menes se le representa llevando esa corona, la corona de Narmer, como símbolo de esa unión.



Además de la unión, ¿qué más significó el Nilo para los egipcios?

​

Es el principal río de Egipto, que es un desierto. Por eso, el Nilo fue usado para desarrollarse como una sociedad con agricultura. Pero, además, inventaron el sistema de escritura llamado jeroglífico. Paralelo se desarrolló el sistema hierático, que era un idioma que provenía del griego por la época de Alejandro Magno. El hierático era más usado para cosas importantes como política o religión.



¿Qué parte de la historia bogotana te interesó?

​

El Bogotazo. Jorge Eliécer Gaitán quería ser presidente, fue alcalde municipal, creo que logró ser senador y luego se convirtió en candidato presidencial, pero lo mataron y eso cambió la historia. De ahí surgió el Frente Nacional, que era una forma de hacer la paz en Colombia. Era exclusivo, solo para liberales y conservadores, y no iban a aceptar ninguna otra ideología. Por eso, mucha gente resultó inconforme y se formaron grupos como la Anapo y otros ilegales como las Farc, el Eln y el Movimiento del 19 de abril (M-19). Me gusta la historia en general, pero me siento mejor hablando de Egipto, Persia y Grecia.

Entonces volvamos a Egipto, con Cleopatra...

​

Era el año 30 a. de C., época ptolemaica, que es la última de Egipto, y se llama así porque Tolomeo fue el que reinó en esos periodos. La familia de Tolomeo no era egipcia, sino de descendencia romana.



Cleopatra fue la última faraón que tuvo esa tradición egipcia y por eso se le conoce como la ‘última faraona’. Luego vinieron los emperadores romanos. Cuentan que ella sabía 12 idiomas, era fuerte y bella y tenía muchos pretendientes, como Julio César y Marco Antonio.



¿Por qué se hizo tan famoso Tutankamón?

​

Fue un faraón de la décimo octava dinastía y fue hijo de un faraón que era monoteísta (monoteísta es cuando se cree en un solo Dios). Y el faraón se llamaba Akenatón.

Tutankamón tuvo su reinado a los nueve años, pues su padre murió. Sus padres se casaban entre ellos y tenían hijos entre ellos, lo que pasa es que el ADN se iba devastando por el incesto.



Por eso, tenía deformaciones craneales de los ojos y de los dientes. Dos personas lo cargaban porque sufría mucho del pie y del tobillo.



También creo que es famoso porque, en 1922, un arqueólogo reconocido, Howard Carter, descubrió su tumba y este fue un descubrimiento verdaderamente importante.



¿Qué nos puedes contar sobre las pirámides?

​

Quedan en Giza, ‘recerquita’ del Cairo. Hay un mito que dice que las pirámides quedan en el desierto, pero no, están al lado de la capital de Egipto. Se basaron en la pirámide escalonada de Zoser, hecha por Imhotep en el año 3200 a. de C. La mayoría de pirámides quedan entre Giza y Saqqara y todas son tumbas. Hay una pirámide que es la roja, la escalonada, que es la de Zoser, pero las tres más famosas y gigantes son Keops, Kefrén y Micerino Y las pequeñas, frente a ellas, son las tumbas de las esposas de ellos.



¿Siguió tu comunicación con el reconocido egiptólogo Zahi Hawass?

​

Me comuniqué con él por internet una vez, pero nunca volvió a contestar.



¿Qué libro de los que has leído recuerdas más?

​

Egipto, de la National Geographic.



¿Tú no has ido a Egipto?

​

No he ido y me encantaría. Sería mi sueño.



MARÍA TERESA SANTOS

Editora EL TIEMPO ZONA