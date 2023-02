Pedro Álvarez dijo que el día martes 14 de febrero su hija consumió en el colegio un refrigerio que contenía residuos de vidrios, lo que le produjo lesiones en la boca. Todo pasó justo cuando el padre de familia la fue a recoger.



“Yo le digo que no consuma los lácteos, pero ese día me pidió que si se podía comer un paquete de frutos secos con uvas pasas. Yo no le vi problema”.



La niña sacó una uva pasa y, según el relato de su acudiente, al morderla gritó del dolor. “Vi que se agachó y escupió pequeños vidrios”. La estudiante tuvo heridas menores en las encías y fue llevada a urgencias odontológicas y luego a la Clínica Corpas.



“Luego fue remitida a gastroenterología del hospital de La Misericordia. Estamos esperando un diagnóstico”. El padre de familia solo pide extremar los controles de la cadena de alimentación para que esta situación no se vuelva a presentar. La Secretaría de Educación (SED) manifestó su preocupación por la salud de la alumna y le brinda acompañamiento.

La interventoría del PAE realizará una visita de seguimiento a la institución educativa con el objetivo de recoger los elementos de prueba que permitan un análisis y respuesta de la situación FACEBOOK

“Se adelanta una investigación desde la planta de producción y ensamble del producto, para poder realizar la trazabilidad del lote, así como de los controles que se generan a través de la interventoría del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, indicó la SED.



Explicaron que la situación se dio por fuera del colegio. “La interventoría del PAE realizará una visita de seguimiento a la institución educativa con el objetivo de recoger los elementos de prueba que permitan un análisis y respuesta de la situación”.



La entidad precisó que nunca ha tenido antecedentes de un caso similar. “Es importante reiterar la rigurosidad que exige la SED, tanto en la calidad como en la inocuidad en cada uno de los alimentos que se entregan y en la forma como se suministran”.



El PAE actualmente cuenta con 32 proveedores de alimentos a través de los cuales se adquieren 64 productos diferentes que componen los menús diseñados. “Les decimos a los padres que la Secretaría de Educación trabaja de manera incansable para entregar cerca de 800.000 refrigerios escolares diariamente con altos estándares nutricionales y variedad de alimentos, necesarios para el crecimiento y desarrollo de los niños”.

