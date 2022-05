Sobre las 8:00 de la mañana, del 19 de mayo, falleció una bebé de la comunidad emberá Katio en el Hospital Santa Clara de Bogotá. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, la menor habría presentado un cuadro grave de paludismo que no pudo superar. No obstante, líderes de la comunidad aseguran que dicha enfermedad no es típica de la capital y que por eso hay que realizar una investigación profunda de las circunstancias en las que murió la niña.



De acuerdo con Jairo Montañez, líder de las comunidades indígenas, "es inaudita la situación ya que la bebé nace aquí en Bogotá; entonces bajo esa lógica no puede contraer paludismo porque una persona que ha estado y ha nacido en la ciudad donde los condiciones climáticas y del piso térmico no son propicias para el desarrollo de esta enfermedad, no puede desarrollarla".



No obstante, la Secretaría de Seguridad afirmó que la menor venía presentando malas condiciones generales desde el 10 de mayo cuando se reportó que tenía deshidratación, dolor abdominal, diarrea y fiebre.



Por su parte, el personal médico que atendió la situación dijo que la menor tenía varias patologías entre las que se encontraba un cuadro de Malaria o Paludismo. Esta enfermedad no es propia de Bogotá y se desarrolla en zonas tropicales. "Hacemos un llamado urgente a la Procuraduría y a todos los organismos de control para que investiguen a fondo esta situación porque aquí se está evidenciando por parte de la Secretaría de Salud una exterminación física y cultural de las comunidades".



La menor, que sería la quinta bebé de menos de dos años en morir desde que la minga se estableció en Bogotá, fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos del centro hospitalario donde a las 7:40 de mañana falleció a causa de graves complicaciones.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV