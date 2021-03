Consternación por desaparición de niña de dos años en Bogotá

Sara Sofía Galván es una bebé de apenas dos años de nacida que fue reportada como desaparecida desde el pasado 15 de enero en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Es de ojos azules, piel blanca, cabello crespo y rubio y tiene un lunar en el perfil derecho de su nariz.



Según le confirmó Xiomara Galván, tía de la menor, a EL TIEMPO, ella tenía la custodia legal de la niña desde septiembre del 2020, porque la mamá de la menor, su hermana, la tenía descuidada y porque, además, se había ido de la casa.



“La tengo desaparecida desde hace mes y medio”, contó la mujer, quien explicó que todo indica que su hermana estaría detrás de esto. Justamente esta mujer fue por la pequeña y se la llevó desde ese día, y pese a que se instauró una denuncia, por tratarse de la madre, esta no evolucionó.



Le dijo que se la iba a llevar solo por ese fin de semana, y que se la devolvía. Sin embargo, los días pasaron y cada vez daba diferentes razones por las cuales no podía llevarla. Que tenía mucho trabajo, por esa época se decretó una cuarentena entonces que no podía salir.



Xiomara se inquietó, pero no pensó que había pasado algo grave. Ocho días atrás, su hermana, Carolina, duró una tarde con Sara Sofía y la regresó sin problemas. Pero los días empezaron a pasar, y no regresaba.



El 23 de enero, Xiomara llamó de nuevo a Carolina. Le dijo que le pasara el teléfono a la bebé, y la escuchó por última vez. Ella decía que estaba trabajando en una casa de familia, y que estaba bien, cuidando unos niños y a su hija.

Como el tiempo pasaba, y salían más y más excusas, la tía decidió acudir al jardín donde llevaban el proceso de la menor, donde le habían dado la custodia. Allí, una profesora le recordó que el 29 de enero iban a entregar un bono, y que seguramente Carolina iba con la niña. Cuando llegó el día, se presentó, pero sin Sara. Llegó con un hombre desconocido. Dijo que la pequeña había quedado al cuidado de una señora.



A partir de ese momento, desconectó el celular. No volvió a contestar ni llamadas ni mensajes de texto. Se desapareció. Xiomara empezó a publicar las fotos de su hermana y su sobrina reportándolas como desaparecidas en redes sociales.



Fue así que el pasado 8 de febrero alguien que vio esa publicación, se comunicó con Xiomara. Era una mujer, le dijo que Carolina estaba en el sector de Patio Bonito, en las inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur, cerca de Corabastos.



Esta persona le dijo que la había conocido en la calle. Que su hermana era trabajadora sexual y que estaba en difíciles condiciones. Sin embargo, lo más impactante fue que le confesó que tenía una hija, pero que se la había muerto.



"La señora me dijo que Carolina le contó que tenía una hermana acá en Bogotá y que no se podía dejar ver de ella, porque la estaba buscando porque se había llevado la niña de la casa y que ya no la tenía", narró la tía de Sara.



Esta mujer llevó a Xiomara hasta donde estaba Carolina, y allí la enfrentó. Ella cuenta que le dio de comer a la niña, y que minutos después se murió, así no más. La decisión de esta mamá, según narra la tía de la niña, fue que arrojó su cuerpo sin vida al río Tunjuelito.



Consternada, se la llevó para la Policía, y allí la indagaron. Dio la misma versión, y aunque es retenida, no la pueden dejar capturada, porque no hay ningún cuerpo. Por lo menos, eso fue lo que le dijeron a Xiomara.



"Vamos a la Fiscalía y pongo la denuncia por desaparición forzada porque no hay nada, no hay cuerpo, y de ese proceso de investigación la sueltan y ella se va para Patio Bonito, sigue su vida normal, luego un investigador del CTI se comunica conmigo y me dice que él está al frente del caso".



La madre de Sara llevó a Xiomara y a la Policía hasta el lugar donde supuestamente arrojó a la niña. Pero ha pasado mucho tiempo, y si esta versión es cierta, encontrar el cuerpo no será tarea fácil.



Sin embargo, Xiomara no se rinde. En medio de sus labores, el investigador del CTI le manifestó que fue a entrevistar al hombre con el que Carolina fue a retirar el bono en el jardín, y quien supuestamente era su pareja sentimental. En esa declaración, que fue hace dos semanas, la mujer cambió la versión que había sostenido. Dijo que una señora se había ofrecido a cuidar a Sara Sofía, y que ella se la había entregado.



"Quiero que las autoridades se apersonen de la investigación de mi sobrina, porque la primera versión puede no ser cierta, como la segunda. ¿Qué pasó con ella, la vendieron, la regalaron? Yo necesito saber", concluyó la mujer.



Si usted ve a esta menor de edad, por favor comuníquese de inmediato con la Policía Nacional o con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

