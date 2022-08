Laura Vanessa Parra Contreras, una menor de 12 años de edad, está desaparecida desde el sábado 13 de agosto en Usme, al sur de Bogotá.



Según cuenta su padre, Álvaro Parra, la menor salió ese día de su casa, ubicada en para ir al colegio a tomar unas clases de nivelación. Sin embargo, a la fecha, no se tiene información de su paradero.



"Sale el sábado 13 de agosto a las 6:30 a. m. hacia su colegio, el Nuevo San Andrés de los Altos. No sé si entra o no al colegio, la verdad es que a las 8 a.m. llama la profesora a la mamá y le dice que la niña no llegó. Nos tiene angustiados, desde ese día no aparece", asegura Parra.



Por el momento, solo tienen algunas voces de vecinos que aseguran haberla visto; pero no se puede confirmar que sea Laura. Un niño, por ejemplo, le dijo a la familia que la había visto en la noche de ese sábado en una bomba de gasolina junto a una mujer y otros menores de edad; otra menor, incluso, ha dicho que la ha visto caminar junto a un militar.



Por el momento, las autoridades investigan.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Wilder Méndez, periodista de City Tv