Bogotá: niña de 12 años busca implante coclear que le robaron en TransMilenio

La crisis de inseguridad en Bogotá no diferencia entre grandes y chicos. Una conmovedora historia fue la que se conoció tras la denuncia de una madre que aseguró que criminales le robaron el implante coclear a su hija dentro de un bus alimentador del sistema de TransMilenio.



La niñas de tan solo 12 años padece de una discapacidad auditiva que solo se puede manejar con el aparato que le fue hurtado.



En entrevista con RCN Noticias, Leidy Caballero, la madre de Mariana aseguró que los hechos se dieron cuando la niña y su hermano de 10 años tomaron un bus alimentador para ir al colegio. Allí, al parecer, ladrones despiadados abrieron la maleta de Mariana y le robaron los dos implantes.



Leidy Caballero contó que los aparatos robados son sumamente costosos y que tuvo que padecer más de un año en medio de un pleito para que la EPS a la que están afiliados su hijos le diera los dispositivos que hacen parte del tratamiento médico de su hija.



Los implantes cocleares son diseñados específicamente para Mariana y se ajustan a la condición médica que la menor padece. Por eso, Caballero explicó que si los criminales quisieran comercializarlos estos no le servirían a nadie que no sea Mariana.



Cuando los implantes cocleares llegaron a la vida de Mariana y de su hermano todo cambió para ellos y su familia. Desde que la niña comenzó con el tratamiento médico pudo ingresar a un colegio del distrito y avanzar en su proceso de aprendizaje y desarrollo del lenguaje. Antes de esto Mariana estudiaba en un colegio para niños con discapacidades auditivas.



"Mi hija tiene una pequeña dificultad donde no quiero que la tenga. No quiero que se vuelva a patraciar con el tema del lenguaje porque no quiero que llegue la depresión porque el bullying existe y no quiero que pase eso", aseguró la mamá de Mariana.



A reglón seguido, la madre le pidió a los ladrones que se pusieran en los zapatos de su hija y aseguró que si alguno de los hijos de estos criminales padeciera esa condición no quisieran que nadie les hiciera daño. Este robo impide que la niña pueda escuchar y comunicarse con el entorno.



"Quiero que mis hijos siempre sepan que la mamá los ama mucho y que tenga que hacer lo que tenga que hacer lo que tenga que hacer los voy a sacar adelante", le dijo Leidy Caballero a las cámaras de RCN Noticias.





REDACCIÓN EL TIEMPO

