Buscan a niña de 11 años que desapareció a la entrada de su colegio

Leidy Juliana Téllez Díaz, de 11 años, desapareció el pasado viernes, cuando su niñera la dejó a la entrada del colegio Manuel Cepeda Vargas, ubicado en la localidad de Kennedy.

La menor, según le indicó a EL TIEMPO Derly Leonela Díaz, su madre, "fue dejada por la niñera junto a otras compañeritas a la entrada del colegio a las 12:12 de la tarde. Desde entonces no sabemos nada de ella".



Según Díaz, fue hasta las 6 de la tarde, cuando la niñera volvió a la institución educativa para recoger a la menor, que se percataron de que la niña no salía y de ahí empezó la búsqueda por los alrededores del sector.



"Los mismos profesores me confirmaron que Leidy no había entrado a clases y los guardias me dijeron que el colegio no contaba con cámaras de seguridad en la entrada, por lo que no he podido saber qué pasó con mi hija", explicó.

Niña desaparecida Foto: Cedida por la familia

Familiares de Leidy se han dedicado a pegar volantes por los sectores de Bosa y Kennedy y ruegan a quien tenga información o haya visto a la menor, comunicarse con ellos.



Según la madre, las autoridades ya tienen conocimiento de la desaparición de la menor, por lo que están a la espera de información respecto a su paradero.



