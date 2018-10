Niña con discapacidad auditiva permanece desaparecida

Desde hace cinco días Zharick Rodríguez, una joven de 13 años de edad con problemas auditivos, desapareció de su vivienda en el barrio el Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar. Su padre, Hernando Rodríguez, manifestó que la mañana del viernes 12 de octubre, mientras se encontraba haciendo algunas reparaciones en el techo de su casa, su pequeña se perdió.

"No me di cuenta, cuando yo voy a la pieza y no la vi pensé que se había ido con la mamá que estaba comprando unas cosas para el almuerzo, pero cuando ella llegó, como 15 minutos después, no traía a la niña y me dijo que la niña se había quedado aquí", contó angustiado el hombre, quien inmediatamente después se dio a la tarea de buscarla.



Sobre el mediodía, Diego, su hermano, recibió un mensaje de Sharick en el que ésta le pedía ayuda. Más tarde, Diana Rodríguez, su hermana, atendió una llamada a su celular. "Me dijo que estaba en Pepe Sierra, cuando llegamos nos llamó para que nos bajáramos de la estación y que tres cuadras hacia arriba ella estaba".

Sobre el mediodía del viernes, Zharick le escribió a su hermano Diego pidiendo ayuda. Foto: Archivo particular

Sin embargo, no fue posible hallarla y solo hasta las 4:30 de la tarde, la niña llamó por última vez. "Dijo que estaba en un cuarto encerrada", sostuvo Diana Rodríguez, su hermana, quien a través de redes sociales está buscando cualquier información para dar con su paradero.



El Gaula del Ejército, quien tiene a su cargo la investigación, señaló que están realizando todas las labores de búsqueda para dar con el paradero de la pequeña, que según sus familiares, necesita de medicamentos.



"Por favor no me le hagan daño a la niña, que está enferma", suplicó su madre. Al momento de la desaparición, la pequeña portaba una chaqueta y zapatos morados y un pantalón rojo.



BOGOTÁ