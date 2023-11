El angustioso rescate de una niña de 6 años que cayó en una alcantarilla en Soacha

Angustiosos momentos se vivieron en el barrio Ciudadela Sucre, del municipio de Soacha, cuando una menor de edad sufrió un fuerte accidente al caer dentro de una alcantarilla ubicada a pocos metros de su casa.



El drama de Valentina y su madre inició cuando la niña decidió acercarse por curiosidad a la estructura, la cual no contaba con una tapa de seguridad, y lastimosamente terminó cayendo desde una altura de seis metros.



(Lea también: Cundinamarca tendrá centro de innovación minero que prevendrá emergencias)

Ante los gritos de auxilio de la menor, su madre, vecinos y residentes del sector acudieron al lugar para intentar rescatarla, sin embargo la labor no era fácil, pues no contaban con los elementos y herramientas adecuadas para realizar la maniobra.



Un video captado por una de las personas que se acercaron al lugar muestra la dificultad que enfrentaban para sacar a la menor, ya que el interior del pozo no contaba con superficies estables que permitieran que alguien ingresara o que la niña se apoyara para salir por sus medios.



En las imágenes también se aprecia cómo un ciudadano intenta bajar una manguera hasta el fondo de la estructura para que Valentina, de quien se alcanzan a escuchar algunas expresiones de dolor, pudiera sujetarse y de esta forma jalarla y extraerla del pozo.



(Le puede interesar: Video | Enorme árbol cayó sobre un carro en Bogotá: Bomberos atendieron emergencia)



Finalmente, luego de 20 minutos de angustia y tras un gran esfuerzo por parte de la comunidad, Valentina pudo ser rescatada, aunque con algunas lesiones. Además, debido a la contaminación del agua dentro de la alcantarilla y el tiempo que permaneció la niña sumergida en esta, la menor presentó problemas estomacales, vómito y fiebre tras ingerir líquido contaminado.



La madre de Valentina denunció que, por ser venezolanas, la atención que recibió en el hospital a donde fue trasladada no fue adecuada, pues según ella tras la valoración solamente le formularon un medicamento e inmediatamente le dieron el alta médica.



Por otra parte, la mujer también denunció que luego del accidente ninguna empresa de servicios públicos se ha hecho cargo del caso y que la única compensación que recibió fueron 30 mil pesos.



(Lea además: Extrañas declaraciones en el caso de joven que salió a hacer tareas y resultó muerto)



Tras el percance, la alcantarilla fue cubierta con trozos de madera y algunos trozos sueltos de concreto y sigue representando un peligro para la comunidad. Mientras tanto, la empresa de Acueducto aseguró que se encuentra investigando si el mantenimiento de la estructura era su responsabilidad.



ÚLTIMAS NOTICIAS*

* Con información de Citynoticias