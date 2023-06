Una niña de 9 años de edad está luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos de Bogotá, tras ser arrollada por un camión que perdió el control en una calle de la localidad de Ciudad Bolívar.



Accidente con furgoneta dejó a seis menores heridos y a una niña en UCI

Se trata de Álisson Samanta González, una estudiante de cuarto de primaria que se encontraba en el lugar donde el camión se descolgó en una pendiente de Bogotá. La menor de edad recibió primeros auxilios por parte de una enfermera que se encontraba en el sector y tuvo que ser trasladada de urgencias a la Clínica Medical de Kennedy, donde le realizaron una cirugía.

Mamá de la niña reveló su actual estado de salud

Yulieth Mora, mamá de la niña, explicó en City Tv que su hija sufrió graves heridas tras ser arrollada por un furgón en Ciudad Bolívar y se encuentra luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos tras ser sometida a una intervención quirúrgica.

“Le hicieron lavado de las heridas y miraron que no hubiera vasos comprometidos. También, le hicieron la cirugía de reconstrucción de colon porque le quedó totalmente obstruido, el doctor me dice que por más de que intentó, no lo pudo salvar, así que lo más probable es que tenga que hacer deposiciones (sic) a través de una manguera”, explicó la madre de la menor.



Yulieth contó los momentos de angustia que vivió cuando su hija fue atropellada por el camión que perdió los frenos en la peligrosa pendiente, y explicó las graves heridas que sufrió Állison.



“Yo le gritaba a ese señor: ‘Por favor quite el carro, es mi hija’. (…) La aplastó, obstruyendo totalmente su pelvis, y sus piernas quedaron sin tejidos y la cola también sin tejidos; todo totalmente abierto”, afirmó.

Grave accidente en ciudad Bolívar camión sin frenos arrolla niños de colegio pic.twitter.com/uWRzjfaQlg — Omar Mancera (@omarhmancera) June 6, 2023

Mamá hace llamado especial a la comunidad y a las autoridades

Yulieth describió a su hija como una persona muy especial -la alegría de cualquier fiesta- y reveló que el mayor sueño de Állison es ser actriz y sus pasiones son la música, el canto, la moda y la danza. “Es una niña supremamente alegre, donde llega irradia alegría, es como la luz de las fiestas. Todos la quieren, todos la aman, no importan la edad que tengan, ella es una persona muy humana”.



¿Qué pasará con el menor involucrado en muerte de la editora Yessica Calvera?



Además, le pidió a la comunidad que eleven oraciones para el bienestar de su hija. “Lo único que pido son oraciones para mi hija, mi bebé, yo sé que Diosito nos va a escuchar; uniéndonos todos en oración de que ella va a salir bien, de que ella va a estar con vida y va a estar acá con nosotros”.

La niña está internada en una UCI Foto: City Tv



Por otro lado, la niña fue trasladada en la madrugada de este miércoles 7 de junio al Hospital de la Misericordia, donde se encuentra internada en la UCI luchando por sobrevivir. Según la información entregada por los doctores a la mamá de la menor, debido a las múltiples fracturas deberá ser sometida a una nueva operación; la buena noticias es que está respondiendo positivamente a los estímulos de los médicos.



“La pelvis, los vasos sanguíneos están bien, la corriente de sangre está fluyendo como se debe, ella recibe estímulos de piernas y responde favorablemente; lo único es que tiene las heridas abiertas porque, hasta no proceder con las caderas, no le pueden hacer cirugía plástica”, explicó Yulieth en City Noticias.



Por último, la mamá de Állison González le pide a las autoridades que se haga justicia para que la persona responsable por el accidente responda por los hechos. “El señor no ha puesto la cara, no ha dicho qué pasó, todo está impune; esa es la red de apoyo y ayuda que más yo solicito”, finalizó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de María Paula Belalcázar, periodista de City Tv

