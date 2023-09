Durante las primeras semanas de octubre, la Embajada Nocturna de Jägermeister visitará Bogotá para apoyar ideas innovadoras que puedan proyectar y llevar a cabo manifestaciones artísticas en las noches de la ciudad. Este proyecto busca fomentar el arte, la creatividad y la cultura de Bogotá a través de actividades y residencias artísticas que buscan celebrar la "Calentura Tropical" que identifica a la vida nocturna de la capital del país.

El evento, que proviene de Alemania y ha hecho presencia en ciudades como Johannesburgo, Moscú, París, Sao Paulo y Tokio, busca impulsar a los colectivos musicales, artísticos y multimedia de la ciudad que estén dispuestos a participar en residencias artísticas. Estas residencias, se que realizarán en torno a tres escenas culturales distintas, estarán dirigidas por artistas, colectivos y plataformas colaborativas que ofrecerán experiencias de reivindicación, difusión y alcance a quienes deseen integrarse a ellas. ​

Esta iniciativa de Jägermeister busca fomentar la vida nocturna de la ciudad a a través del arte, la creatividad y la innovación. Foto: JÄGERMEISTER NIGHT EMBASSY

Oriana Gómez, marketing mánager de Jägermeister en América Latina, explica que este proyecto pretende hacer de la identidad cultural de Bogotá, un espacio de diálogo entre la vida nocturna y la innovación de sus habitantes. “ Proponemos crear un espacio donde la vida nocturna de Bogotá sea reconocida, apreciada y valorada como parte integral de nuestra identidad multicultural”, afirma Gómez.

¿Cuándo Inicia?

La primera parte de la embajada de la noche se llevará a cabo el sábado 7 de octubre y consistirá en la realización de una fiesta de apertura, que contará con dos escenarios y un line up diseñado para el baile y la cultura. Esta fiesta irá desde las 8:00 pm hasta las 4:00 am.



El Escenario Calentura Tropical contará con artistas como Rollergal, Francisco el Hombre, La Pambelé y Dawer X Damper. Sobre la medianoche llegará DJ Mike Style, quien acompañará esta inauguración hasta la madrugada, para finalmente, cerrar el evento con La Verbena colombiana de Systema Solar.



Por otro lado, el Escenario Experiencia Club contará con artistas como Nico C, Cerrero, Bclip y María Mestiza, LoMáasBello y Julianna, quienes llenarán de música y alegría esta parte del evento que daría por iniciada la Night Embassy Jägermeister de Bogotá. Luego de la inauguración, la Night Embassy desarrollará sus actividades los días 13, 14 y 15 de octubre.

¿En qué consisten las residencias artísticas?

Las residencias artísticas consisten en actividades dirigidas por tres escenarios distintos: electrónica, urbana y tropical. Estos escenarios, encabezados por colectivos, agrupaciones y plataformas multimedia, buscan fomentar procesos de innovación, creación y empoderamiento de la vida nocturna de la ciudad para así fomentar la libertad, el arte, la fiesta y la creatividad de quienes se unan a este proyecto.



Para participar en estas residencias, los interesados podrán inscribirse por medio del siguiente enlace.

Viernes 13 de octubre: día de la Caldera Urbana

El escenario de "La Caldera Urbana" será liderado por Traque, un colectivo de creativos, artistas visuales, ilustradores y muralistas que buscan, a través de su programación, reivindicar el poder de la urbe en la noche bogotana.



Este evento ofrecerá una experiencia cargada de skate, exposiciones de fotografía y serigrafía, graffiti, jornadas de estampado, entre otras actividades que acompañarán la tarde en compañía de música y baile. Este evento culminará con una fiesta llevada a cabo por Los Bboys y el Colectivo Freaky and Friends.

que este proyecto pretende hacer de la identidad cultural de Bogotá, un espacio de diálogo entre la vida nocturna y la innovación de sus habitantes Foto: JÄGERMEISTER NIGHT EMBASSY

Sábado, 14 de octubre: Capital de la diversidad electrónica

Este espacio multimedia busca ofrecer experiencias de co-creación entre la audiencia y los artistas a través del performance, la moda, la música y la imagen. La escena será liderada por Danika Nogales, cuyo nombre artístico es Lomáasbello, y contará con la colaboración de otras artistas como la productora María Mestiza.



El espacio contará con un mercado de vinilo, exposiciones artísticas, una master class sobre voguing y un taller sobre desarrollo de perfiles artísticos. Avanzada la noche, habrá una exposición de flashmobs que dará apertura a una fiesta nocturna con más de cuatro artistas invitados.

Domingo 15 de octubre: escena tropical

Este escenario de la Night Embassy estará a cargo de la plataforma colaborativa de creación, difusión y distribución artística, PopUp Art. Durante este evento habrá una mezcla de gozo, aromas, textura y sabores que nos brinden una pequeña muestra de lo que representa nuestra cultura bogotana.



La agenda de este evento contará con espacios tales como "el sancocho colectivo" y “ La Esquinita Cholombiana” que estarán acompañados por bailes, música, y hasta un puesto de peluquería fuera de lo común. Esta última jornada traerá circuitos de baile acompañados de tambores, fiesta colectiva y danza. En la noche, los músicos del Frente Cumbiero guiarán al público hacia el escenario principal, a modo de comparsa, para dar inicio a la fiesta de cierre.

¿Donde será el evento?

El evento tendrá lugar en ubicaciones secretas de Bogotá, las cuales serán reveladas pocos días antes del mismo a las personas que se hayan inscrito.





REDACCIÓN BOGOTÁ

JULIÁN CAMILO SANDOVAL - ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO