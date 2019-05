Juzgado negó tutela en relación con la concertación ambiental del POT

El Juzgado Séptimo Administrativo del circuito de Bogotá negó una acción de tutela que buscaba que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizara una audiencia en la que la comunidad pudiera incidir en la decisión que esa entidad debe tomar sobre la concertación ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.

La solicitud de concertación ambiental del POT fue radicada por la alcaldía de Bogotá el 20 de noviembre del año pasado y cinco meses después, el 16 de abril del 2019, los demandantes solicitaron la audiencia, que la CAR les negó. Entonces pusieron una tutela alegando que se les estaba vulnerando el derecho a la participación ambiental.

La acción de tutela fue interpuesta por María Mercedes Maldonado Copello, Andrés Plazas Torres, Juan Carlos Velasco Roldán, Ana Sabina Rodríguez Van der Hammen y María Catalina García Barón.



Los demandantes alegaban que su pretensión de participar e incidir en el trámite administrativo de concertación de los aspectos ambientales de la modificación del POT se debe a que después de aprobado por la CAR “no acepta modificación alguna en otras etapas e instancias y, por lo tanto, los mecanismos de participación resultan inanes”.



El juez, sin embargo, acogió los argumentos de la CAR en el sentido de que esa audiencia que piden en la tutela no está reglada por la ley y constituiría una nueva obligación que desnaturaliza las competencias atribuidas a la autoridad ambiental y vulnera el principio de legalidad administrativa.



Dice el juzgado que los demandantes pretenden que se aplique una norma consagrada para el trámite de un licenciamiento ambiental a otro procedimiento diferente, en este caso, la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.



El despacho aclara que el POT no es una licencia ni un permiso ni una concesión ambiental, ni se está poniendo en conocimiento de la comunidad un proyecto, obra o actividad muy particular y tangible, sino que es un instrumento que sirve de guía a las autoridades políticas de los municipios, según la ley.



El juez recuerda en su decisión que la obligación de participación ciudadana en el trámite para modificar el POT es de la alcaldía y no de la CAR, según la ley.



Aclara que esa obligación es de la Administración Distrital, en un trámte paralelo al de la concertación ambiental. Y dentro del estudio de la solicitud de tutela, la Alcaldía demostró que esa etapa de participación se ha venido cumpliendo y ya se han hecho más de 100 audiencias en las distintas UPZ de las localidades.



El despacho judicial dice que no encontró vulnerado el derecho fundamental a la participación ciudadana en amteria ambiental, en el trámite de la concertación ambiental del POT.



REDACCIÓN BOGOTÁ