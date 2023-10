Nicolás Ramos le apuesta a la tecnología para ‘rescatar’ a Bogotá

Nicolás Ramos, candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Más Acciones, Menos Rostros, decidió participar por primera vez en política con la convicción de convertir la capital en una ciudad 5.0. Su gran apuesta es el uso de la inteligencia artificial (IA) para buscar soluciones en aspectos como la seguridad y la movilidad.



Ramos es abogado y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España). Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con entidades territoriales.



Nicolas Ramos, el más joven de los que aspiran a ser alcaldes de Bogotá. Esto es lo que piensa hacer por el trabajo de la ciudad Foto: elempleo.com

“Como la mayoría de bogotanos y bogotanas, me cansé de la política tradicional. Necesitamos darle un mensaje fuerte y contundente a Bogotá, nuestro enemigo es el atraso y tenemos que innovar, transformar la vida del ciudadano de a pie”, afirmó el candidato.



Aseguró que propone incentivar la creación de una ciudad en la que se use la tecnología para “las políticas y los servicios públicos fundamentales”, tal y como, según él, sucede en otros países del mundo.



“La administración está muy atrasada, no está articulada, no hay datos en tiempo real que permitan solucionar los casos y capturar a los delincuentes con brevedad, y no se le responde al ciudadano”, mencionó.



En cuanto a movilidad, afirmó que implementaría una tarifa que se convierta “en un incentivo” de la cultura ciudadana, además de implementar la gratuidad del transporte público para personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y madres cabeza de hogar. “Podemos manejar una tarifa flexible que vaya subiendo y bajando dentro de un rango tarifario que no ponga en déficit el sistema”.



Por otro lado, indicó que busca “acelerar” la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. “Propongo que se entregue en el 2027, incentivando al contratista a través de una comisión de éxito, de unos recursos que gestionaré por fuera del presupuesto de Bogotá, es decir, no lo van a pagar los bogotanos”.

Nicolás Ramos y silueta de hombre ya que se desconoce el rostro del otro candidato. Foto: Imagen tomada de https://nicoramos.co/ - iStock



En cuanto a la economía distrital, dijo que, si llega a ser alcalde, va a impulsar el uso de la moneda digital, “como lo ha hecho El Salvador”, y la plusvalía, que, según el Ministerio de Vivienda, es el aumento en el valor del suelo generado por las acciones urbanísticas o el cambio de uso que se le da al mismo.



“Por ejemplo, propongo que seis de los nueve portales de TransMilenio sean centros comerciales. También, que los centros carcelarios sean fábricas febriles, que los presos realmente restauren el delito ocasionado a la sociedad. Incluso, los rellenos sanitarios, a través de tecnología, se pueden convertir en materia prima de construcción”, explicó.



Por último, dijo que piensa conseguir los votos de las personas que aún están indecisas sobre quién votar. “Nuestra campaña se ha centrado en dos cosas, en que me conozcan y en que me escuchen. Traemos una propuesta diferente, disruptiva, y podemos convertirnos en un fenómeno electoral”.





LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

