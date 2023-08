Este viernes 18 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de un sorteo, definió cómo quedarán los tarjetones electorales para las elecciones del próximo 29 de octubre.

Hace pocas horas, se dio a conocer la imagen oficial del tarjetón para la Alcaldía de Bogotá. Allí, aparecen nueve aspirantes y la opción de voto en blanco. Algo que llamó la atención fue que en la cuarta posición apareció un aspirante del que poco se había escuchado hablar.



El hombre, llamado Nicolás Ramos, aparece con una máscara de color blanco y magenta. ¿De quién se trata?



La aspiración de Ramos fue apoyada por 125 mil firmas de bogotanos con las que inscribió su candidatura el pasado 29 de julio en Corferias.



Nicolás Ramos Barbosa tiene formación en derecho y ciencias políticas de la Universidad Libre, cuenta con una maestría en Gobierno y Gestión Pública para América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y tiene experiencia como asesor en el sector público, en donde ha trabajado por 10 años, en organismos como el Ministerio del Interior, alcaldías y gobernaciones.



Está casado y tiene dos hijas, Isabella y Luciana. También es conocedor de la moneda digital y la consecución de recursos con banca multilateral.

Tarjetón electoral para elecciones en Bogotá.

A Ramos no se le había invitado a debates para dar a conocer su propuesta, pero el pasado 15 de agosto participó en uno convocado por la Universidad Nacional. “Me quitó el silencio, gracias a la Universidad por darme este espacio. Realmente no nos han invitado a los otros debates y somos una opción diferente”, señaló cuando le dieron la palabra en dicho espacio.



El nombre de esta campaña es ‘Más acciones, menos rostros’, con la que Ramos busca "representar el anonimato de ciudadanos" de Bogotá que “nunca somos tomados en cuenta, pero que conocemos sus problemas y tenemos las ideas para transformarla”.



Como han explicado en redes sociales, su programa se basa en temas como el ‘cogobierno’ y aseguran que es una propuesta diferente, que busca ganar con propuestas y no son rostros.



También aseguró que usarán el mecanismo de la lotocracia que es un proceso de meritocracia en el que usarán Inteligencia Artificial para elegir las 10 mejores hojas de vida que aplican a cargos como alcaldes locales y, de estos, con una balota, elegirán quién obtenga el cargo.



En discurso también señalan que no se identifican con ninguna orilla política, ni izquierda, derecha, ni centro.

