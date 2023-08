En medio de la audiencia de medida de aseguramiento que empezó desde la tarde de este jueves contra Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez, acusados por, al parecer, ingresar dineros ilícitos a la campaña del presidente Gustavo Petro, los candidatos a la Alcaldía de Bogotá han realizado duros pronunciamientos al respecto.



Este viernes en horas de la mañana se reanudó la audiencia, en la que la Fiscalía ha expuesto diversas pruebas que mostrarían cómo el hijo del Presidente y Vásquez, presuntamente, recibieron recursos que no reportaron para la campaña del Pacto Histórico, y que también destinaron a sus gastos personales.



Según lo que ha dicho el ente acusador, este dinero sería proveniente de personas como el excapo extraditado a Estados Unidos, ya retornado a Colombia, Samuel Santander Lopesierra, conocido como 'el hombre Marlboro'.



También se mencionó a Gabriel Hilsaca (hijo del cuestionado empresario Alfonso 'el Turco' Hilsaca), y a varios empresarios.



Opinión de candidatos

Sobre este tema, que ha causado una tormenta política y judicial en el país, los candidatos a la administración distrital se han pronunciado. Gustavo Bolívar, quien es cercano al Presidente, afirmó en sus redes sociales lo siguiente:



"Conozco a Gustavo Petro. Nunca lo vi cometiendo un solo acto indebido. He luchado a su lado, lo he visto sufrir todo tipo de persecuciones y como muchos, lo arriesgué todo para que fuera Pte de Colombia porque creo en su lucha por la paz y las reivindicaciones sociales. Tocayo: Millones lo seguiremos apoyando hasta lograr el cambio para Colombia. Hasta las luchas que toque dar".



Cabe resaltar que Bolívar fue mencionado en uno de los chats que mostraron en la audiencia, por lo que el candidato, al ser consultado al respecto, dijo: "Soy ajeno al nepotismo. Cuando Nicolás se lanzó no quise apoyarlo".

Por su parte, el candidato del Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, escribió: "Las autoridades tienen que proteger la vida de Nicolás Petro. Sus revelaciones son muy graves y ponen el sistema democrático en tela de juicio. No podemos permitir que, otra vez, todo quede en nada".

El aspirante por el partido Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, señaló que las revelaciones de Nicolás Petro son "una catástrofe política" y cuestionó al Gobierno: "¿Y el Pacto Histórico y la Colombia Humana no van a asumir su responsabilidad política por el caso penal de Nicolás Petro y la $$$ de la campaña de

@petrogustavo? Grave daño le ha hecho a Colombia que los partidos políticos no respondan por los actos de sus dirigentes".

Diego Molano, por su parte, dijo en su cuenta de Twitter lo siguiente: "¡Qué vergüenza Pdte. @petrogustavo! Que nos quede de experiencia colombianos; no podemos permitir que Colombia y sus ciudades caigan al abismo. Que responda el presidente, que Bolívar responda, todos a dar explicaciones a Colombia. Dineros ilegales en campaña tiñen de ilegitimidad al electo. No vamos a permitir que se repita en Bogotá".

Asimismo, Rodrigo Lara aseguró para Caracol Radio que "son hechos muy graves, son declaraciones explosivas sobre figuración de dineros de dudosa procedencia en la campaña. Toca investigar y llegar hasta el fondo del asunto".



Ante estos mismos micrófonos, Juan Daniel Oviedo mencionó que cree que "es importante que la verdad sea una herramienta fundamental para gobernar el país, y sobre todo, para gobernar Bogotá".



Finalmente, el general Jorge Luis Vargas, de Cambio Radical, afirmó en un video que "lo manifestado por el hijo del Presidente es de lo más grave sucedido en la democracia de Colombia en los últimos años; dineros sucios en la campaña presidencial y alimentando la violencia de la primera línea con el candidato a la Alcaldía de Bogotá".

