En una elección apretada que se estuvo definiendo por voto finish, la presidencia del Concejo de Bogotá quedó en manos de Nelly Patricia Mosquera Murcia, del partido de ‘la U’, con 25 de los 45 votos.



La decisión se tomó luego de las divisiones internas que se presentaron en los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Liberal.



Las fracturas se dieron alrededor del tema del cumplimiento de los acuerdos que hace tres años establecieron que para el 2019 la presidencia era para el partido Alianza Verde.

Nelly Patricia Mosquera, nueva presidenta del Concejo de Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

La votación para elegir la nueva líder del cabildo distrital se realizó en la noche del martes, en sesión plenaria, que arrancó hacia las 6:45 de la tarde y se extendió pasadas las 10 de la noche.



Al iniciar las votaciones, el cargo se lo disputaban dos mujeres, María Clara Name (Alianza Verde, y quien tuvo 20 votos) y Nelly Patricia Mosquera (de ‘la U’), en medio de una puja entre quienes pedían que se respetaran los acuerdos fijados hace tres años y entre los que no querían que la Alianza Verde se quedara con el cargo.

Estos acuerdos políticos del 2016 fijaron que la presidencia del Concejo era para Cambio Radical durante ese año; en 2017 era para el Partido Liberal y en 2018, para el Centro Democrático. En este 2019 el turno era para la Alianza Verde.



En medio de la votación, concejales del partido Cambio Radical se enfrascaron en una discusión, luego de que el cabildante Jorge Lozada, de esa bancada, pidiera que se respetaran los acuerdos.



Ante esta declaración, sus copartidarios Yefer Vega y Julio César Acosta le contestaron y le señalaron que fue el partido Alianza Verde, a través del exconcejal y hoy senador Antonio Sanguino, el que no cumplió los acuerdos en el 2017 al arrebatarles, según ellos, un puesto. Y esa fue la argumentación para impulsar a Mosquera Murcia.



La sorpresa en la votación fue la del concejal progresista Hollman Morris Rincón, de los Progresistas, quien decidió apoyar a Nelly Patricia Mosquera, quien pertenece a un partido de derecha. Según Morris, su decisión obedece a que la mayoría de los ‘verdes’ apoya el modelo del alcalde Enrique Peñalosa.



Al voto del concejal Morris, el cabildante Manuel Sarmiento llamó la atención por "la maniobra que promovió el partido Cambio radical, que fue el principal responsable de poner al alcalde Peñalosa. Definitivamente no me sentiría nada cómodo y considero que esa no es una actitud coherente con lo que aquí se ha planteado en el ejercicio de oposición".

Nelly Patricia Mosquera, nueva presidenta del Concejo de Bogotá. Foto: Hugo Parra. EL TIEMPO

A lo largo del debate, concejales de uno y otro bando se echaron en cara sobre el valor de la palabra y en conclusión pareciera como si todos hubiesen incumplido.



El ‘cajón’ para sacar a los ‘verdes’ se veía venir desde el año pasado, tras las estrepitosas derrotas de los políticos tradicionales en Bogotá, donde los independientes y las fuerzas de izquierda se remontaron en votación.



Hacia las 10:15 de la noche, se realizó el juramento para posicionar a la nueva presidenta en su cargo.



