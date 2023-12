Navidad y chicharrones / Voy y vuelvo

A una semana de que Bogotá asista a la posesión de su nuevo alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, las fiestas de Navidad y Año Nuevo se mezclan con el optimismo que trae el cambio de gobierno.



Pero así como no hay que hacerse ilusión con que a uno le llegue el regalo que espera, tampoco hay que ilusionarse con que el recién llegado al Palacio Liévano traiga el oro, la mirra y todas las fórmulas que se necesitan para solucionar los problemas de la ciudad.



Es bueno y necesario que los bogotanos aprovechemos las peticiones que se ofrecen en las novenas para rogar por que los cuatro años que comienzan con Galán y su equipo sean, si no fáciles –porque nada es fácil en esta ciudad–, al menos sí efectivos y sensatos. Y la sensatez consiste en tener conciencia de que hay que ser cautos con las expectativas que se crean, moderados con lo que se pide y comprensivos con las circunstancias que acompañan cada momento de la vida.



Lo digo porque, si hay algo que nos caracteriza a los bogotanos, es el cortoplacismo. Queremos resultados ya, soluciones inmediatas y que funcionen a la medida de cada uno. Pero resulta que muchas veces ello no es posible.



El alcalde mayor Electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Y ojo: no hay que confundir ser cortoplacistas con impacientes, pues si de algo debemos jactarnos los que habitamos esta ciudad, es, justamente, de la paciencia que les hemos tenido a los distintos gobiernos cuando nos han metido en proyectos de los que aún no hemos salido. Bogotá bien pudo haber sido la tierra del santo Job.



Las obras por valorización son un ejemplo. Pero también la paciencia que se ha tenido con los megaproyectos viales, los pico y placa que llegan con cada administración y las benditas protestas de toda índole –motociclistas, taxistas, estudiantes, indígenas– que paralizan el transporte público.



De manera que tratemos de alargar hasta donde más se pueda la luna de miel que acompaña a cada gobierno y que dura poco. Es tan efímera como la misma Navidad, que en un abrir y cerrar de ojos pasa, como también pasa el año que todos quieren olvidar sin darle chance a lo bueno que trajo.



Y solo les he contado la mitad. La otra mitad son los chicharrones que le esperan al nuevo gobierno. Hemos estado recibiendo con entusiasmo –y con cuentagotas, valga aclarar– un gabinete que genera más expectativas que certezas. Pero para no aguar la Navidad, digamos que lo poco que se conoce tranquiliza.

Son personas técnicas, jugados con la causa, de entera confianza del alcalde Galán y quisiéramos creer que muy conscientes del desafío que les espera, particularmente en temas espinosos como la seguridad, la movilidad o el desempleo.



A estos funcionarios les tocará hacerle frente a la cascada de alzas que se avecinan. A saber: en el pasaje de TransMilenio, en las nuevas tarifas de aseo y demás servicios. A estos funcionarios les tocará lidiar con el cúmulo de decretos que dejará firmados la alcaldesa Claudia López en sus últimos días de gobierno y que ya generan roces hasta con el Presidente de la República.

Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán. Foto: Presidencia / César Melgarejo El Tiempo

Y hablando de Presidente, ese sí que será un chicharrón de varios carriles. El alcalde Carlos Fernando Galán debe prepararse para unas relaciones tensas y desgastantes, en donde no faltarán voces que lo tilden de peñalosista o claudista o todo lo que le sirva al Gobierno cuando Galán no ‘camine’ al ritmo del Ejecutivo.



Pero además, tendrá el chicharrón de la ALO Norte, de garantizar los recursos para el transporte férreo, de conseguir la aprobación de las licencias ambientales que siguen pendientes del visto bueno del Ejecutivo, del apoyo a TransMilenio, del apoyo a la primera línea del metro y hasta de que el Gobierno apruebe los salarios para el arranque definitivo de la Región Metropolitana.



Pero estamos en Navidad y hay que ponerle buena cara a esto. Ojalá que la Nochebuena nos dure estos cuatro años, ese sería el mejor regalo para los bogotanos. Por lo pronto, celebremos con entusiasmo la llegada de una nueva Navidad y con mucha sensatez el arribo de Galán a la alcaldía.



Felicidades para todos.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com