La Secretaría de Ambiente hace un llamado a la ciudadanía para que se viva esta época de Navidad de forma responsable, sostenible y protegiendo el medioambiente.

La entidad trabaja en la prevención, sensibilización y control de extracción, comercialización y el uso ilegal de musgo, una especie que se encuentra en diferentes ecosistemas estratégicos de Bogotá y que entre sus principales funciones está evitar la erosión del suelo, actuar como fijador de carbono, regular la humedad y absorber agua.

Esta especie, tiene la capacidad de absorber hasta 20 veces su peso en agua, que puede regresar al medio en épocas de sequía. Estas plantas permiten que los árboles, hierbas y arbustos puedan germinar en los Cerros Orientales, bosques y páramos que a Bogotá.



“Queremos recordarle a toda la ciudadanía que eviten utilizar el musgo en sus pesebres y decoraciones navideñas. El musgo es un componente muy importante de nuestros bosques altoandinos y de todos Los Andes, nos ayuda a preservar la humedad de los suelos, es el hogar de especies de invertebrados y nos ayuda a conservar el balance de nuestros ecosistemas”, aseguró la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Fauna silvestre

Bogotá, una ciudad silvestre por excelencia, tiene diversidad de especies de flora y fauna, por eso, la autoridad ambiental pide proteger a los animales silvestres que se encuentran en los diferentes ecosistemas, además, para las personas que salen a otras regiones del país, la entidad recomienda no extraer, comprar o tomarlos como mascotas.



La Secretaría de Ambiente mantendrá constantemente los operativos de control y sensibilizaciones para prevenir el tráfico y tenencia ilegal de especies silvestres (caza, movilización, comercialización) en puntos de Bogotá.



“Desafortunadamente, algunas prácticas tradicionales o antiguas llevan a las personas a tomar los animales como mascotas o a consumir su carne en ciertas temporadas. Estos hábitos están totalmente prohibidos y además afectan, no solamente el funcionamiento de nuestros ecosistemas, sino la recuperación de poblaciones de diferentes especies que se han visto afectadas”, agregó la secretaria de Ambiente.

De igual manera, la entidad hace un llamado para que las personas no utilicen pólvora o juegos pirotécnicos que puedan generar afectaciones en la fauna silvestre que habita en los diferentes ecosistemas o los animales de compañía.



Por su parte el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Idpyba, invita a la ciudadanía a no hacer uso de la pólvora en sus fiestas, no solo por el riesgo que implican, sino por las afectaciones a la fauna tanto doméstica como silvestre.



¿Cómo ayudar a mi animal si se presentan estallidos por pólvora?



Es recomendable que acostumbren paulatinamente a los animales de compañía a los sonidos relacionados con la pólvora, reproduciéndolos a volumen bajo y observando sus reacciones.



Identifiquen una zona de refugio donde los perros y/o gatos puedan permanecer cómodamente.



Adecúen la zona de refugio cerrando las cortinas, poniendo música relajante y dejando a su alcance sus juguetes favoritos.



Utilicen feromonas o esencias florales especiales para que estén más tranquilos y relajados.



Ejercítenlos previamente para que estén relajados y descansando en el momento de los estallidos.



Mantengan puertas, balcones y ventanas cerradas para evitar accidentes por fuga.

Cambio de hábitos para la reducción de residuos

En Navidad y fin de año es fundamental disminuir la generación de residuos sólidos y disponer de manera adecuada aquellos que se produzcan en las cenas, novenas o actividades familiares. Además, la Secretaría de Ambiente invita a todos los ciudadanos a realizar separación en la fuente para evitar que lleguen tantos desechos al relleno sanitario.



En ese sentido, es importante que durante las celebraciones navideñas los ciudadanos separen el aceite vegetal usado en una botella y no dispongan en los lavaplatos o desagües para evitar que este llegue hasta los cuerpos hídricos y contaminen el agua.



“Al disminuir los elementos que van a Doña Juana, se le da un mejor manejo al relleno, evitando así riesgos de contaminación de suelos, aguas y aire. Al salir de casa los residuos no dejan de ser un problema nuestro, sino que se vuelve un asunto de ciudad”, aseguró la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Bájele al volumen

En harás de tener un ambiente sano, la entidad ha venido trabajando de la mano de propietarios, gremios y administradores de bares, gastrobares para que se concienticen y cumplan las normas ambientales en materia de emisión de ruido.



Para esta época de Navidad, la autoridad ambiental invita a los establecimientos de industria y comercio para que implementen las acciones de insonorización y mitigación necesarias para que el ruido generado de su actividad no trascienda al espacio público, además, para que tengan en cuenta el uso del suelo, utilicen los altavoces dentro del establecimiento y no por fuera, respeten los horarios permitidos.





Recomendaciones para bajarle al ruido



1. Antes de iniciar actividades, verifique que el predio tiene uso del suelo permitido para dicho fin.



2. Implemente acciones de mitigación y control de ruido en su establecimiento (insonorización), sin dejar a un lado la ventilación.



3. Recuerde que el uso de los altavoces para amenizar el espacio debe realizarse dentro del establecimiento y de forma moderada (sin exceder los límites permitidos).



4. En caso de que requiera una planta eléctrica para el desarrollo de su actividad, asegúrese de que esté aislada acústicamente.



5. Recuerde que el perifoneo con fines comerciales está prohibido.



6. El uso de altavoces o parlantes en espacio público está prohibido.

