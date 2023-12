¡Pilas! Siga estas recomendaciones para evitar comprar licor adulterado en Bogotá

El Distrito, a través de la Secretaría de Salud, entregó una serie de recomendaciones para las personas que van a comprar comida y licor para celebrar la Noche Buena y el Año Nuevo.



El primer llamado que hicieron fue comprar todos los productos en sitios legales y de confianza, evitando comprar en la calle y en los precios más bajos que los que regularmente se encuentran en el mercado.



Asimismo, recomendaron a los ciudadanos evitar recibir comida o licor de extraños y denunciar en la Línea 123 los establecimientos donde están vendiendo alimentos y bebidas de dudosa procedencia.



Entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre, la Secretaría de Salud realizó 283 operativos. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Cómo identificar licor adulterado?

La Secretaría de Salud afirmó que hay que seguir los siguientes pasos antes de comprar o consumir una bebida alcohólica esta Navidad:



1. Revisar que la botella o empaque este en buen estado, que no tengan golpes o abolladuras.



2. Verificar que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados, que estén en buen estado y bien ubicados (no deben estar rotos, ni rasgados). En caso de que el envase sea de cartón con cubierta interior en aluminio, se debe revisar que las pestañas estén bien pegadas.



3. Observar muy bien el contenido de la botella, que el color sea según el tipo de licor; observe bien la botella a contraluz verifique que no presente cuerpos extraños en su interior, a menos que corresponda al tipo de producto.



4. Revisar la etiqueta pasando el dedo sobre ella. Si destiñe, se borra o se despega fácilmente, no compre el licor y denuncie el hecho ante el Invima o las entidades territoriales de Salud y la Policía Nacional.



5. Con su celular escanee el código QR que trae cada botella en la estampilla y verifique el número, la información de identificación del producto, la cual debe corresponder a los datos impresos en las etiquetas.



6. Las cervezas, cremas, sabajones, ponches, piña colada, deben declarar fecha de vencimiento. Verifique la misma antes de consumirla. Después de consumir bebidas alcohólicas, rompa las etiquetas de los envases, el dosificador y la tapa, para evitar que estos sean usados nuevamente.



En el caso de los alimentos, además de verificar las características del producto y la fecha de vencimiento, la entidad recomienda conservar siempre refrigeradas las carnes, los lácteos y sus derivados.

Resultados de operativos

Resultados operativos del Plan Navidad. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre, la Secretaría de Salud realizó 283 operativos en las 20 localidades de la ciudad. Se inspeccionaron 1.831 establecimientos y más de 78.134 kilogramos de alimentos, de los cuales se destruyeron 1.099 por presentar riesgos a la salud.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, del 1° al 21 de diciembre, se llevaron a cabo 90 operativos en establecimientos que almacenan y comercializan licores, y se inspeccionaron 194.176 litros de cerveza, vodka, aguardientes y vino de frutas, en 732 establecimientos.



Se destruyeron 1.757 litros de bebidas alcohólicas, de los cuales, el 96 % era cerveza. “Las causas de las medidas sanitarias aplicadas a bebidas alcohólicas fueron productos fraudulentos 90 % y alterados con un 7 % principalmente”, señaló la Secretaría.



Cabe resaltar que por el momento ninguna persona se ha intoxicado por consumir licor adulterado con metanol.

REDACCIÓN BOGOTÁ