‘Tengo una hermana desaparecida en México, ayúdenme’

Édgar Ángel busca desesperadamente a su hermana. “Está desaparecida desde el pasado viernes 18 de junio de 2021 en Guanajuato (México) y fue vista por última vez cuando salía de su casa. No sabemos su paradero, ni cómo está. Necesitamos que los medios y las autoridades de Colombia nos ayuden”.

Este es el llamado desesperado de la familia de Nataly Alejandra Ángel Sáenz, una joven de solo 32 años de edad que había viajado a México en búsqueda de mejores oportunidades y quien ya trabajaba en el mercado de abastos Benito Juárez, de Celaya, vendiendo boletos para rifas.

Dicen conocidos que la vieron por última vez saliendo de su casa, pero a partir de ese momento no se ha sabido de ni una sola pista. Ella mide 1,65 de estatura y pesa 56 kilos. Su cabello es negro y largo, su piel es blanca, sus cejas pobladas y su boca pequeña. “Una supuesta amiga de ella, que se hace llamar Angie, nos dijo que mi hermana había desaparecido, que no había regresado. Nosotros quedamos de hablar el sábado 19, pero hasta ahora no me contesta los mensajes”.

Nataly Alejandra Ángel Sáenz era una mujer precavida que siempre avisaba a su familia cómo estaba. Foto: archivo particular

Desde ese momento, la familia se puso en contacto con el consulado colombiano en México, con el Ministerio Público, que hace las veces de Fiscalía en ese país. “Ya hay una denuncia interpuesta por desaparición y algunos testimonios recogidos por esta autoridad. Ayer tuvimos una conferencia virtual donde expusimos nuestras sugerencias, documentos y datos importantes para la investigación, pero hasta el momento no tenemos ninguna pista”.



La han buscado en los barrios, en hospitales, morgues, en cárceles, pero hasta el momento no hay rastros de su paradero. También está reportada ante la Comisión Nacional de Búsqueda de ese país y con colectivos y agremiaciones de familiares de desaparecidos. “Estamos moviendo toda la información por redes sociales, quiero encontrar a mi hermana”.

Quieren que las autoridades se apresuren en buscar videos de la zona donde fue vista por última vez y el rastreo de las llamadas que salieron desde su celular. “Ella trabajaba en Bogotá el comercio de datos de Virgin Mobile y Avantel. Ese fue su último trabajo, pero una colombiana le ofreció trabajo en México y llegó allá en enero del 2020”.



Sabía que la ciudad Guanajuato, de México, era peligrosa, pero era una mujer muy precavida que se sabía cuidar. “No entendemos por qué desapareció. Le pedimos ayuda a toda Colombia para que aparezca”, dijo Édgar.



CÁROL MALAVER

Escríbanos a carmal@eltiempo.com.