Actualmente, Bogotá es una de las ciudades más inseguras del país. Los atracos, los hurtos, el 'cosquilleo' no dan tregua, mientras los habitantes exigen a las autoridades más efectividad para contrarrestar la delincuencia. Sin embargo, en las carreteras que rodean a Bogotá los ciudadanos tampoco están a salvo de la inseguridad.

Uno de los casos más recientes casos es el de un hombre que fue víctima de un atraco a mano armada en la variante Cota - Chía, una de las más concurridas de la sabana de Bogotá.

Con el objetivo de visibilizar lo que le sucedió, esa persona y su esposa decidieron grabar un video y subirlo a la red social Tik Tok "para podernos ayudar de alguna manera".



El hombre narró que estaba a bordo de un carro con otra persona, en medio de un trancón, cuando unos motocicletas comenzaron a darle golpes con, al parecer, un arma de fuego, a la ventana delantera derecha del vehículo, que en ese momento estaba detenido en medio del tráfico.



"Nos obligaron a bajar el vidrio, nos empezaron a pedir los celulares, billetera (sic), y pensamos que todo iba a acabar ahí, pero ellos al ver que todo estaba muy quieto y no se movía, nos empezaron a pedir más cosas. Me pidieron el reloj, el i-watch, el anillo de matrimonio; y a mi compañero se le llevaron la maleta", relató el hombre.



De acuerdo con la narración, los ladrones dieron la vuelta, en sentido hacia Bogotá y huyeron con el botín. A pesar de que el hombre que narró el robo le preguntó al conductor del vehículo que estaba detrás si había visto las características de la moto y de los sujetos, o había anotado la placa, "pero el man estaba súper nervioso, más nervioso que los dos".



Las víctimas del robo pararon en una estación de servicio, donde pidieron ayuda. Unos policías llegaron, pero no fue posible dar con los delincuentes.

En el video la pareja de esposos recalcó que el atraco ocurrió a plena luz del día, en una vía que supuestamente no es tan insegura y en presencia de más conductores y pasajeros de vehículos.

