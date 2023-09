La candidata a la gobernación de Cundinamarca Nancy Patricia Gutiérrez critica que las ambulancias del departamento estén siendo utilizadas como vehículos de propaganda política de su contendor Jorge Rey. “Es un abuso de lo público”, acusa. Y explica su propuesta de cambiar a Bogotá como capital departamental por una ciudad cundinamarquesa.



Me da la impresión de que su nueva campaña a la gobernación de Cundinamarca es casi que una pelea de David contra Goliat. Anteriormente, usted ya había sido derrotada por su adversario Jorge Rey y a este lo sucedió el actual, Nicolás García, un gobernador de su misma línea política. Ahora Rey quiere regresar. ¿Cómo piensa derrotar esa dinastía?



Sí, yo la llamo una monarquía. Álvaro Cruz nombró a Rey de director de Acción Comunal, y le dio toda la plata para que armara su feudo político; luego llegó al Congreso, estuvo un mes, renunció, lo eligieron gobernador; después Rey dejó a Nicolás García, actual gobernador, y ahora García quiere volver a elegir a Rey. O sea, llevan 12 años manejando a Cundinamarca. Y mi intención es, precisamente, romper con esa monarquía, que se ha vuelto indiferente a los problemas de Cundinamarca y maneja los dineros de la gobernación como si fueran del bolsillo de ellos.

Pues hasta el punto de que usted incluso ha denunciado que el exgobernador Rey puso a circular unas ambulancias con el logo de su campaña. Unas ambulancias… ¿Eso cómo pudo haber pasado? ¿Cómo se justifica que el candidato Rey tenga unas ambulancias circulando con su logo por los municipios de Cundinamarca?



Es inaudito, cuando las ambulancias son un elemento vital para la persona, porque obviamente se usan en una emergencia. La disculpa de que ambulancias de Cundinamarca lleven el nombre Jorge Rey fue que habían sido elementos entregados en su primer gobierno.

¿Y eso qué tiene que ver?



Nada que ver. Está prohibido que los bienes públicos sean utilizados en beneficio de una persona. Yo misma las vi, estaba en Soacha entregando volantes, y vi las ambulancias marcadas. Me pareció un abuso, algo indignante y así lo denuncié ante la Procuraduría.

¿Qué más cosas ha hecho esta monarquía política de Cundinamarca, como usted la llama, que si llegara a ser su próxima gobernadora evitaría?



Me empeñaría en que haya una distribución justa del presupuesto, porque desde la gobernación lo han concentrado en unos pocos municipios. Y eso ha hecho que zonas que ofrecen grandes potenciales en agricultura, turismo, en riqueza ambiental, estén totalmente olvidadas. Ha sido una monarquía dañina para Cundinamarca, porque se ha generado una rosca política, antidemocrática, porque hicieron una negociación con los partidos políticos tradicionales, y no querían que hubiera más candidaturas. A mí casi no me dan el aval del Centro Democrático.

¿Por qué?



Porque también dentro del Centro Democrático metieron su mano, y en todos los partidos… En el Partido Liberal, el Conservador, en ‘la U’, en Cambio Radical…

¿Pero Rey no es candidato de Cambio Radical?



No. Precisamente, la denuncia que tiene Rey ante la corte electoral por doble militancia es que perteneció a Cambio Radical hasta cuando le sirvió; y ahora, para efectos de enmascarar su doble militancia, se matriculó en otro partido, el ADA, de unas negritudes de la zona pacífica que, bueno, nada tienen que ver con Cundinamarca… Es un partido minoritario y eso es lo que se trata de disimular y de disfrazar, su doble militancia. Esto es totalmente antidemocrático.

¿Y por qué no fue por Cambio Radical?



Porque no le convenía.

¿Por qué?



Porque él es un candidato de maquinarias políticas y le interesaban los votos del Partido Liberal, los de los conservadores, los de ‘la U’ y los de Cambio Radical, desde luego, y para eso necesitaba ser un candidato de un partido que no tuviera nada que ver con Cundinamarca.

Ser aséptico…



Ser aséptico. Y lo peor es que los partidos han apoyado y aceptado eso.

Entonces él lo que quiere es pescar votos de todos los partidos…



Es que la política regional está totalmente desnaturalizada. La mayoría de los ciudadanos se preocupa de la elección de presidente y no más. Y luego se aterran cuando el Congreso no vota de acuerdo con lo que promete un partido, y es porque se pierde la noción, la razón de ser de los partidos. A nivel regional se negocian contratos, puestos y maquinaria, y tristemente eso desvirtúa la democracia. Por eso fue que Petro llegó al poder.

Eso no haría si llega a ser la próxima gobernadora de Cundinamarca. ¿Pero que sí haría si gana?



Primero, no sería indiferente a los problemas de Cundinamarca, impidiendo la repartija que hay, milimétrica, de la burocracia; una nómina paralela que no deja hacer inversiones; e impediría que se concentren los recursos en unos pocos municipios de interés para el gobernador de turno. Creo que la gobernación de Cundinamarca tiene que tener una mirada de mujer. Estoy convencida de que el liderazgo de Colombia está en manos de las mujeres, y quiero demostrar todos sus beneficios en Cundinamarca.

Hace muchos años, Jaime Castro declaró a Bogotá Distrito Especial. ¿No quedamos ahí los bogotanos como muy separados de Cundinamarca, nuestro departamento?



En Bogotá se votaba para elegir gobernador de Cundinamarca, y salían elegidos gobernadores que no conocían la provincia. Por eso se separó la jurisdicción electoral de Bogotá y la de Cundinamarca. Y así logramos llegar los de provincia a la política en Cundinamarca. Bogotá sigue siendo la capital de Cundinamarca, porque está en su corazón geográfico.

No podemos votar por Cundinamarca…



Lamentablemente, no pueden los residentes de Bogotá votar por el gobernador de Cundinamarca, mientras que sí pueden en Medellín, en Cali, en Barranquilla, que son en tamaño las siguientes ciudades del país. Pero esto ha traído un problema muy grande también, porque Cundinamarca no tiene una dinámica propia, y la ciudadanía en Cundinamarca quiere tener su capital.

¿Y cuál sería la capital de Cundinamarca si se decide que no debe seguir siendo Bogotá?



Eso no lo puede uno definir a dedo. De acuerdo con la Constitución, la capital es Bogotá, pero en la realidad, no debería ser así. Por ejemplo, Soacha es una ciudad con 1’000.000 de habitantes; Facatativá tiene casi 200.000; Chía, 150.000; Zipaquirá, 112.000 habitantes, y Girardot tiene más de 120.000.

¿Entonces, qué ha pensado que puedan hacer?



Mi plan es recoger cerca de 2’000.000 de firmas que se requieren para llevar una reforma constitucional ciudadana al Congreso, para que Bogotá no siga siendo la capital de Cundinamarca. Luego, hacer una selección técnica de criterios, para definir cuál se utilizaría para escogerle a Cundinamarca una nueva capital. Pero eso no lo podemos hacer a dedo. Entonces, se postularán las ciudades y los cundinamarqueses votarán en dónde quieren que esté la capital. Vamos a hacer una consulta popular para que eso pase, porque mi gobierno será participativo.

¿Y que nos quiten la capital de Cundinamarca a los bogotanos nos sirve o nos perjudica?



Bogotá seguirá en el corazón de Cundinamarca, pero vamos a tener identidad, vamos a tener un liderazgo nacional, vamos a tener decisiones propias sobre nuestro territorio, que es lo más importante. La ciudadanía pide autonomía y decisiones en materia ambiental, de servicios públicos y de vías y transporte.

Bogotá y Cundinamarca deben mantener y planear nuevos proyectos en conjunto, que unan a esta ciudad con el territorio cundinamarqués. Por ejemplo, los trenes de cercanías…



Cundinamarca ha crecido tanto que hoy en día es el segundo territorio más grande del país; primero está Antioquia, luego está Cundinamarca y después el Valle. Pero eso no quiere decir que vayamos a tener un divorcio, sino que vamos a ganar independencia. Y hay que entender que mientras Cundinamarca tiene una dinámica distinta a Bogotá, la capital de Colombia tiene a su vez una dinámica económica y política diferente a Cundinamarca. En donde esté la capital, sea en Girardot, en Soacha, en Faca, en Zipaquirá, donde sea, va a tener mayor identidad Cundinamarca como tal y también un mayor nivel de interlocución política con Bogotá. Tristemente, los alcaldes de Bogotá se han preocupado, obviamente, por el problema de Bogotá, pero muchas veces se les olvida que somos una misma región…

¿Pero eso no estaría dividiéndonos más?



No. Yo aspiro a que mi departamento tenga más autonomía política, pero eso no quiere decir que no tengamos la necesidad de consensos, pero ahora de igual a igual. Por ejemplo, se creó la Región Metropolitana, pero terminó siendo un acuerdo entre Claudia López y Nicolás García, y no tuvieron en cuenta a los municipios, ni a los concejales, ni a la comunidad ni a los alcaldes, y por eso la Región Metropolitana no avanzó en este gobierno.

Hay un proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura que declara zona de protección agrícola a algunos municipios de la Sabana Centro. ¿Eso va en contravía de la dinámica que lleva la construcción y la industrialización en la Sabana?



Creo que es una medida equivocada del Gobierno nacional. Cuando Petro fue alcalde quiso manejar la autonomía de Cundinamarca desde el Acueducto de Bogotá. Hoy en día lo hace desde el Ministerio de Agricultura, sin hacer una concertación ni una revisión del uso del suelo que han decidido los municipios. Soy absolutamente crítica del cambio del uso del suelo, que se dedicó a la construcción en Cundinamarca, sin una planeación adecuada, que dejó a la gente sin servicios públicos, sin vías y, obviamente, sin transporte masivo. Estamos en un momento en el que los municipios no van a aguantar esa medida del Ministerio de Agricultura, porque está tratando de imponer algo que no va con la realidad de Cundinamarca. Creo que esto va a obligar a un proceso de concertación de la Nación y la gobernación. Y por eso se necesita que la próxima gobernadora (o gobernador) de Cundinamarca ejerza un liderazgo nacional, alguien que conozca la realidad del territorio, pero también que sepa cómo funciona el Estado, para hacer las exigencias ante Petro.

Finalmente, ¿qué es lo que usted cree que es su principal atractivo como candidata como para que la gente piense en usted para que David derrote a Goliat?



Yo no soy tibia, tomo posiciones, y el problema mayor de Cundinamarca se llama inseguridad. Cundinamarca necesita autoridad y yo soy una mujer de autoridad. La seguridad se logra, además de contar con autoridad, respetando las instituciones y exigiéndoles a la policía, a las Fuerzas Militares y a la Fiscalía actuaciones acordes con el inmenso problema de la inseguridad. Tomando acciones como crear cárceles, para que en las estaciones de policía no tengan que andar cuidando presos, o que los policías se vuelvan indiferentes a las quejas de la ciudadanía porque prefieren quedarse chateando. Soy absoluta defensora de la Fuerza Pública, pero se requiere autoridad. Pertenezco al Centro Democrático, pero tengo un acuerdo con Salvación Nacional, precisamente para darle a Cundinamarca seguridad. Nadie quiere ver aquí a las Farc, ni a los del ‘clan del Golfo’ ni a los del ‘Tren de Aragua’, pero tampoco a los que venden droga y ponen en riesgo a los niños y a los adolescentes.

¿Y usted cree que esas fuerzas ilegales ya están llegando a Cundinamarca?



Uy, es el principal problema. A los trabajadores de los cultivos de flores en la Sabana, que son cerca de 20.000 personas, les quitan las bicicletas en las que se desplazan, les roban el pequeño celular que tengan, no los dejan vivir en paz; un padre de familia tiene que salir a recibir a los hijos que llegan de Bogotá a las 10 de la noche para protegerlos de los delincuentes. O sea, mi decisión es la de ejercer autoridad y comprometerme con la ciudadanía. Así me toque ir con la policía a hacer operativos para sacar a los jíbaros, lo haré.

Usted, doctora Nancy Patricia, es una de las pocas mujeres que han ocupado tres de los cargos más importantes del país: presidenta de la Cámara, presidenta del Senado y ministra del Interior. ¿Cómo puede ser que con toda esa experiencia se le escape esta nueva oportunidad para ser gobernadora de Cundinamarca?



Espero que no, porque además de eso, antes fui alcaldesa en Agua de Dios, funcionaria departamental; he recorrido los 116 municipios de Cundinamarca muchas veces. Soy una de las mujeres empoderadas que han abierto participación política a las mujeres. Recordemos que el voto femenino solamente tiene 65 años, y a mí me ha tocado construir una parte de la vida política de las mujeres en este país. Mi experiencia y mi conocimiento de Cundinamarca y de Colombia son para mejorar a mi departamento y al país, porque la democracia está en riesgo, y por eso tomé la decisión para impedir que esa crisis se tome a Cundinamarca. Debemos ser conscientes de ello e impedirlo.

Si le sirve de consuelo, David terminó ganándole a Goliat, quien estaba armado hasta los dientes, con una simple honda…



Créame que en eso estoy trabajando mucho.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO