Pura Fibra: la exposición que busca visibilizar los pueblos indígenas de Ciudad Bolívar

La exposición Pura fibra. Tejer pensamiento, pensar tejiendo, llega a la ciudad desde este jueves 12 de octubre. Esta iniciativa artística y de memoria busca fortalecer y contar la manera en la que el legado, cultura e historia de las comunidades indígenas del país pervive en medio de la ciudad capitalina.



El proyecto es una iniciativa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que ha sido alimentado por el Museo de la Ciudad Autoconstruida y la Mesa Local Indígena de Ciudad Bolívar.

La mesa local que lo integra, está conformada por una amplia diversidad de pueblos que aportan e integran la comunidad de Ciudad Bolívar, los cuales son tubú, yanacona, yukuna, nasa, uitoto, inga, zenú, kamëntsa, ambiká pijao, pasto y wounaan.

Este proyecto lleva más de cinco meses construyendo diálogo y reflexión con las comunidades indígenas de la ciudad Foto: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

No obstante, aunque el proyecto es apoyado por esta mesa, quienes la conforman no son los únicos pueblos que habitan esta localidad de Bogotá, también están presentes los pueblos emberá, muisca y tukano.

La exposición Pura fibra. Tejer pensamiento, pensar tejiendo es el resultado de un proceso que lleva más de cinco meses realizando encuentros, reflexiones y recorridos alrededor de las cartografías de los territorios de los pueblos indígenas de la ciudad.



El objetivo de esta exposición, según la coordinadora de la mesa local Indígena, Marta Perdomo, radica en eliminar la estigmatización y generalización con la que comunmente se abarca a estas comunidades.

Esta exposición irá hasta el siete de noviembre en el Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

“No contamos con visibilización frente a nuestros usos y costumbres. Porque nos tienen como en una estigmatización de que todos los pueblos son iguales" , afirmó Perdomo.



El nombre que recibe esta exposición se debe al significado que tiene el acto de tejer para estas comunidades y su relación con la historia, las vivencias y las experiencias de cada grupo indígena en la ciudad. “el tejer tiene una historia propia, una mitología, y desde ahí nace ese crecimiento del ser humano, de por qué se tejió, para qué sirve. Cada tejido tiene un significado muy, muy propio de su pueblo”, afirma la coordinadora de la mesa.

Otra de las luchas que busca reivindicar este nuevo espacio consiste en visibilizar las luchas y los esfuerzos de estas comunidades por conservar sus tradiciones y sus raíces en medio de una ciudad moderna, extensa y sin memoria como Bogotá.

“las comunidades indígenas existimos, resistimos, vivimos en la lucha diaria, precisamente, por mantener nuestras raíces. No estamos en una historia, no estamos en un libro, porque, para muchos, nosotros no existimos”, afirma Luz Chasoy, integrante del pueblo Inga.

Esta exposición será inaugurada el 12 de octubre a las 2 p. m. en el Museo de la Ciudad Autoconstruida y estará habilitada en la sala de Prácticas Artísticas del mismo lugar hasta el 7 de noviembre de 2023.

