Los rayos del sol no encuentran un espacio para penetrar los muros de piedra que ocultan su interior. Las ventanas semiovaladas que se asoman al interior de esta fachada son el sitio por donde la luz encuentra un chance de colarse entre rejas. Esos pequeños huecos que hoy iluminan las salas del Museo Nacional de Colombia antes significaban el único contacto con el exterior que tenían desde sus celdas los presos de Cundinamarca hace más de 100 años.



Esta mole se ha mantenido firme desde la década de 1870, en lo que en ese entonces era la periferia del estado soberano de Cundinamarca, cuando Colombia aún era un país federal. Hoy esa misma zona es el centro de Bogotá.

Su estructura con tonos marrones, que solo la rompe una pequeña puerta semiovalada con rejas, se impone sobre la carrera séptima por toda una cuadra que va desde la calle 29 hasta la 28. Pareciera estar resguardada por los cerros y los altos edificios que fueron levantándose poco a poco a su alrededor, los mismos que en 1870 resultaban imposibles de construir.



Y es que si ahora dichos edificios son el símbolo de la modernidad en la capital, la sede del Museo Nacional, que primero fue una penitenciaria, lo era en ese entonces. Su construcción, dicen los historiadores, fue “una locura” porque la Bogotá del siglo XIX era llena de casas pequeñas, pero no había ninguna estructura de piedra tan magna más allá del Capitolio.

Así luce el Museo Nacional de Colombia en la actualidad. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Este edificio significó un paso al futuro, no solo por la obra de arquitectura que implicaba, sino también por lo que sucedería adentro, porque aunque los términos cárcel y modernidad parecieran no ser sinónimos, en esa época sí lo fueron.



Quien mire el Museo Nacional desde el cielo se dará cuenta que este tiene forma de cruz, reflejo del diseño que ideó el arquitecto danés Thomas Reed en 1849. Su pasillo más angosto, ubicado en el primero de tres pisos, tiene el suelo de piedra y sobre él hay columnas blancas que sostienen unos arcos que salvaguardan obras prehispánicas, las cuales hoy reposan en el mismo lugar donde los presos trabajaban en el siglo XIX.

“Hay constancia de que de verdad los presos producían ahí. Los talleres que establecieron sirvieron además para hacer cosas de la cárcel: herrería para las rejas, carpintería para los muebles…etcétera”, cuenta Santiago Robledo, historiador de la Universidad Javeriana, quien escudriñó el Archivo General de la Nación y halló facturas que prueban eso.

Pasillo del Museo antes y ahora. Foto: Museo Nacional / Aura Saavedra

Una cárcel de castigo, pero también de reforma

Cuando se creó esta penitenciaria, construida por los mismos reclusos, la idea era realizar algo parecido a lo que estaban haciendo en Estados Unidos y Europa, es decir, convertirlas en un espacio de reforma, no solo de castigo. Darles una segunda oportunidad a quienes delinquieron para que cuando salieran pudieran actuar bien y resocializarse.



Acá es cuando este capítulo de la historia se torna más rojo que azul. El presidente liberal Tomás Cipriano de Mosquera, quien gobernó de 1845 a 1849, tuvo un programa de Gobierno más progresista que incluía una visión distinta de los centros carcelarios. Los veía como un espacio para que los ciudadanos pudieran formarse y rehabilitarse. Más aun teniendo en cuenta las condiciones de los centros de reclusión que tenían por esos días.



Antes, en la Bogotá colonial, solo había tres cárceles llamadas la grande, la chiquita y la del divorcio. Esta última estaba destinada para las mujeres.



Las tres estaban en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar. En aquel entonces, un preso con dinero gozaba con los beneficios de recibir alimentación dentro de la cárcel y visitas de la familia, quienes también les podían llevar obsequios. Contrario a lo que les sucedía a quienes carecían de una buena situación económica.



Por esos días, una escena que se podía observar en la plaza eran manos asomándose en medio de las rejas que daban hacia la calle. A los presos que no contaban con plata les tocaba pedir limosna y comida, pues adentro no los alimentaban, según cuenta Robledo.

Imagen que representa cómo pedían limosna los presos en las cárceles que tuvo Bogotá en el siglo XIX. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La situación era inhumana y eso fue lo que los liberales intentaron arreglar, pero no lo lograron tan rápido como querían. Quien planteó la idea inicial del cambio fue Mosquera, pero la construcción arrancó 30 años después.



Por tres décadas los gobernantes del estado soberano de Cundinamarca, cuya capital era Bogotá, intentaron conseguir los recursos para la construcción. De acuerdo con el texto ‘En busca de la prisión moderna’, de la historiadora de la Universidad Javeriana María Catalina Garzón,

En ese documento se reseñan las palabras que escribió Carlos Saenz, quien fue el director de la cárcel desde 1870. “No puede suponerse que Cundinamarca carezca de recurso ni que haga un sacrificio costoso al construir una Penitenciaria como la que se proyectó. La cantidad de 138.000 pesos es insignificante para el Estado, uno de los más populosos (…) sin disputa el más rico de la Unión”.



Finalmente, el 22 de enero de 1873, se firma el decreto que autoriza la anhelada construcción que no podía exceder el presupuesto planteado. Por eso, al fin y al cabo, los presos terminaron siendo parte de la construcción, pues salía más económico. Como dicen por ahí, mataron dos pájaros de un solo tiro, porque mientras los reos estaban privados de su libertad, trabajaban por construir su propia cárcel. Levantaron las bases de lo que ahora conocemos como el Museo Nacional.

Registro de los trabajos que se hacían dentro de la cárcel. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La cruz que se ve desde el cielo comenzó a construirse en la década de 1870 sobre los claustros San Francisco y San Buenaventura que le pertenecían a la Iglesia Católica. Las largas y delgadas escaleras que hoy les dan la bienvenida a los visitantes del Museo Nacional, en su época no existían. Ese espacio, más bien, era una plancha utilizada para parquear las patrullas negras Chevrolet, sin ventanas, que tenían grabado en sus partes laterales “Policía Nacional Prisión”.



La entrada estaba iluminada por un faro que, para el museo, fue reemplazado por un escudo de Colombia dorado. En el primer piso funcionaban los talleres y había dos patios a lado y lado rodeados por las pequeñas ventanas de las celdas. Allí se perpetraban los castigos más duros, pues, aunque había una visión de reforma, tanto liberales como conservadores coincidían en que los castigos físicos todavía resultaban necesarios.



Ahí se respira hoy el aire más puro por los jardines y las fuentes que le dan vida al museo, pero en esa época era el sitio destinado para sacar a ciertos presos y amarrarlos con una carlanca de hierro que se les ponía en los pies o en el cuello.

En los patios castigaban con estos elementos a los presos, como se observa en la imagen de la parte inferior derecha. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Estos los jardines del Museo Nacional. Aún se conservan las ventanas que tenían las celdas hace más de 100 años. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Entre los castigos más fuertes estaban las ejecuciones, que se hacían donde hoy funciona un café Juan Valdez rodeado de naturaleza. Sin embargo, el historiador Robledo aclara que no se realizaron muchas como se puede llegar a imaginar. Sobre todo porque para ese entonces, los liberales habían abolido la pena de muerte, que fue restablecida en 1890 bajo el mandato conservador y luego eliminada definitivamente en 1910. “Sí fusilaron a un par de personas, no fueron más de dos. Las personas acá morían por otras razones: enfermedades como tifo, influenza o pestes”.



Justo antes de entrar al pasillo de resocialización, quedaban dos calabozos de aislamiento, los cuales hoy en día conservan su espacio en el Museo Nacional. Garzón cuenta en su texto que en los planos de Reed estos aparecen como el sitio “para presos del Estado” y quienes resultaban allá pasaban sus horas en oscuridad, humedad y soportando el frío característico de la capital. Los dejaban allí varios días para jugar con su mente.

Las celdas estaban en el segundo y tercer piso de la prisión. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Tanto en el segundo como en el tercer piso estaban las celdas y en medio de los dos, una capilla. Eran 204 y cada una estaba destinada para una persona. Pese a eso, hubo momentos en los que estos espacios no dieron abasto y adentro alcanzaron a estar encerrados hasta siete presos. Incluso, el primer piso dejó de ser de reforma y tuvo que usarse como espacio para albergar a más reclusos.



La población carcelaria, explican, alcanzó alrededor de mil hombres, triplicando la capacidad que tenía el edificio.



Esta crisis de hacinamiento – que continúa siendo una problemática en las cárceles de Colombia dos siglos después – se dio especialmente durante la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores, un conflicto civil de nuestro país que se dio entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902.



Esos días de guerra también estuvieron marcados por las fugas que lograban culminar algunos de los cientos de presos que resultaron recluidos en ese conflicto. Aunque los muros parecen impenetrables, Robledo narra que en ese entonces la seguridad no era la mejor porque no había suficientes guardias, ni recursos para pagarles. Por eso, varios lograron volarse por los ductos del desagüe que tenía la penitenciaria y luego escabullirse entre el monte que rodeaba la cárcel.



El centro penitenciario de Cundinamarca fue parte y testigo de esos días de horror. Tras todas sus rejas, que se mantienen hoy en prácticamente todas las entradas como símbolo a lo que fue este sitio hace más de 150 años, estuvieron personas presas por robar, matar y hasta por expresar su ideario político.



Deslice para observar cómo se ven hoy en día las entradas de algunas salas:

En el museo han mantenido las rejas como símbolo a lo que fue antes esta mole. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO En las salas de arte también se conservan las rejas en la entrada, pero su interior es mucho más moderno. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO Esta es la entrada al pasillo donde antes hacían trabajos de carpinteria o herrería. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Panóptico?

Son muchos los bogotanos que cuando escuchan hablar del Museo Nacional inmediatamente lo asocian con el famoso ‘Panóptico’ de la capital. Pero esta construcción no es propiamente eso.



La confusión viene de una asimilación que se perpetró incorrectamente en la historia de Latinoamérica que, otra vez, quería replicar los pasos de Estados Unidos. En ese país se instauró un modelo siguiendo la idea del filósofo inglés Jeremy Bentham, quien en 1791 propuso la construcción de edificaciones con un faro desde donde se pudiera observar todo lo que sucediera al interior. Vigilar sin ser vistos.



La primera cárcel panóptica de América que se construyó fue la Penitenciaría del Estado del Este, en Filadelfia, Estados Unidos. A los presos allá los atemorizaban con la idea de que todo el tiempo estaban siendo vigilados y el ‘éxito’ de ese estilo del norte se quiso replicar en el sur.



Como esa fue la primera prisión con ese modelo, a todas las cárceles modernas que nacieron en esa época se les comenzó a llamar panópticos. “Así les decían los reformadores, pero técnicamente esto no es eso, porque no hay un espacio desde donde se pueda ver todo el edificio. En Latinoamérica no se construyeron verdaderos panópticos, pero a algunas cárceles se les dice así por el asocio de los términos”, cuenta Robledo.

Muros obligados a presenciar la historia de Colombia

Esta prisión, con el pasar de los años, se fue rodeando poco a poco de construcciones que le dieron un aire distinto a Bogotá. A sus lados instauraron los primeros dos parques permanentes de la ciudad: el del Centenario y la Independencia. Se levantó la fábrica de Bavaria, se creó la Escuela Militar donde está hoy el hotel Tequendama y nació La Perseverancia, el primer barrio obrero de los empleados de la empresa de cerveza.



Pese a todo lo que inspiró en sus inicios, la cárcel ya no era vista con buenos ojos a mediados de 1930. El hecho de que hubiera gente presa en un sitio tan cercano a civiles y trabajadores no calaba del todo en medio del nuevo ambiente que se le quiso dar al centro de Bogotá.



A esto se suma el hecho de que la delincuencia aumentó en la medida en que la población en todos los países de la región también lo hizo. Los ‘panópticos’ no soportaron el costo de tener a los presos separados en calabozos independientes.



Algunas optaron por su cierre definitivo, como la de Estados Unidos. En Guadalajara, México, la penitenciaria de Escobedo, fue el primer panóptico que se demolió. Exactamente en 1933, según lo relata la agencia Efe.



El destino para el ‘panóptico’ de Bogotá fue distinto: no se encaminó hacia el cierre, sino a la remodelación, porque la escasez de recursos hacía difícil tumbarlo y construir algo nuevo. Había que aprovechar la estructura.



La historia se repitió y a los presos los trasladaron de nuevo a la periferia de la ciudad, a la cárcel que sigue funcionando en nuestros días: La Picota.



Deslice esta imagen para ver una comparación entre el día que trasladaron a los presos y cómo luce la entrada hoy en día.

A inicios de la década de 1940 los espacios de la cárcel se convirtieron en aulas para el colegio mayor de Cundinamarca. Pero fue en marzo de 1946 cuando finalmente deciden que la cultura le va a dar una nueva vida a este espacio, convirtiéndolo en la nueva sede del Museo Nacional, que antes de pasar allí estuvo ubicado en el cuarto piso del edificio Pedro A. López - hoy Ministerio de Agricultura - localizado en la esquina de la Avenida Jiménez con carrera 8, junto al desaparecido Pasaje Cuervo.



Conservaron la estructura y las rejas, pero las celdas las tumbaron. Remodelaron las paredes internas para crear salas típicas de un museo de historia y arte. Eso sí, por fuera la mole de piedra sigue idéntica a como la construyeron los reclusos más de dos siglos atrás.



La restructuración se logró porque en 1947 Bogotá fue escogida como la sede de la novena Conferencia Panamericana y el encargado de la planeación fue el hombre que se convertiría en presidente tres años después: Laureano Gómez. Había recursos para remodelar varios aspectos de la ciudad, incluido el museo.

Lo iban a inaugurar el 9 de abril de 1948…

Como si la Guerra de los Mil Días no hubiera sido suficiente, los muros también fueron testigos silenciosos de otro de los episodios más dolorosos de la historia de Colombia. Y lo fue, justamente, el día cuando se tenía pensada su reinauguración como museo.



Su directora en ese momento, Teresa Cuervo, tenía todo listo ese 9 de abril de 1948 para abrir las puertas del nuevo Museo Nacional. Cuentan que iba en un taxi con la guirnalda de oro de Bolívar cuando la ciudad se salió de control tras conocerse el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

El 9 de abril de 1948 murió el político liberal Jorge Eliécer Gaitán. Esta foto representa los contrastes del 'Bogotazo' y las escenas actuales de donde sucedieron los hechos de ese histórico día. Foto: Juan Diego Buitrago

Edificios saqueados, buses incendiados, multitudes de personas corrían enfurecidas por la principal vía que tenía Bogotá en aquel entonces: la carrera séptima. La misma sobre la cual estaba ubicada la antigua cárcel, hoy museo. El historiador Robledo narra que Cuervo entró al museo corriendo a esconder esa pieza histórica y luego cerraron las puertas para evitar que la turba de personas vulnerara la seguridad e ingresara a quemar todo por su paso

La estructura de piedra resistió, salvaguardó todas las piezas culturales que tenían un nuevo hogar y sobrevivió a ese día de violencia que cobró la vida de más de 3.000 ciudadanos.

El chaleco que portaba el día de su asesinato Jorge Eliecer Gaitán está exhibido en el Museo Nacional. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La conexión de este museo con lo sucedido ese día es tal que en la actualidad, en una de las salas, tienen exhibido con manchas de sangre el chaleco que tenía puesto el día de su asesinato Gaitán. También hay órdenes de Boyacá incineradas ese 9 de abril.

Y en ese mismo sitio se puede hacer un recorrido por los hechos de la historia reciente que han marcado a nuestro país. Tienen, por ejemplo, la historia de los movimientos feministas, una exhibición dedicada a los asesinatos de candidatos presidenciales a finales del siglo XX, un sillón quemado hallado entre los escombros de la toma del Palacio de Justicia, el lapicero con el que se firmó el acuerdo de paz con la otrora guerrilla de las Farc, cartas de los secuestrados por esa guerrilla, una parte de la obra ‘Fragmentos’ de Doris Salcedo, entre otras.



Año a año han intentado incluir las voces de todos los que han hecho de Colombia el país que es hoy. Pese a esto, en el fondo, si el museo no tuviera nada exhibido adentro, igualmente contaría la historia de la nación, pues ha sido sede, testigo y sobreviviente de la transformación que ha vivido el país.



