La obra del Museo de Memoria de Colombia se debió entregar en octubre de 2022, pero hoy, más de 93 días después, sigue sin terminar y, según estimativos, podría estar concluida en julio de 2024. El proyecto también presenta varias deficiencias en su construcción, sobre todo en los muros de la edificación.



(Además: 'Autodefensas de La Sierra' proponen fecha para reunirse con gobierno Petro)

Las deficiencias en el espesor y conformación de las secciones de muros aligerados son fruto de procesos inadecuados de obra. FACEBOOK

TWITTER

El museo se construye al lado de la sede del Concejo de Bogotá, y su objetivo es mostrar los horrores del conflicto armado y reconocer a las víctimas.



La obra fue adjudicada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim) en septiembre de 2020 a la empresa Obrascón Huarte Laín S. A. Sucursal Colombia –conocida como Ohla–, la cual presentó una oferta de 64.281 millones de pesos, mientras que la interventoría quedó a cargo del Consorcio CGD Museo (Consultores Técnicos y Económicos y Gutiérrez Diaz & Cía.).



Las obras del contrato 013-002/2020 comenzaron ese mismo mes y la fecha de entrega anunciada era octubre de 2022. Sin embargo, hoy, 27 meses después del inicio de las obras, no hay certezas de si la obra será terminada.



(También: Las órdenes de captura que la Fiscalía se niega a levantar al 'clan del Golfo')



Según un informe de gestión presentado por Ana María Trujillo, directora general encargada del Centro Nacional de Memoria Histórica, en noviembre del año pasado y al que este diario tuvo acceso, la obra tiene un avance del 78,2 por ciento, sobre una avance del 100 por ciento programado.



Pero los retrasos en la finalización de la obra son solo la punta del iceberg de un proyecto que presenta graves problemas estructurales, según el documento de la entidad. Allí se recogen varios reportes de seguimiento que advierten sobre “la deficiente calidad de algunos ítems ejecutados en obra por parte del constructor”.



Por estos problemas, la Agencia Virgilio Barco ya ha adelantado tres procesos de imposición de multas al contratista por los retrasos en la programación, tal como lo adelantó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en julio del año pasado.

Facebook Twitter Linkedin

La obra arrancó en 2020 y tenía que estar lista en 2022. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Las alertas

(...) se halla un rendimiento insuficiente para normalizar la curva de ejecución. FACEBOOK

TWITTER

El 22 de abril de 2022, el Grupo de Infraestructura de la Dirección Técnica del Museo de Memoria, como propietario del proyecto, realizó un análisis técnico. Este documento quedó consignado en el informe semanal número 13, el cual advierte que la obra tiene una atraso 19,6 por ciento y que aunque se observa un incremento de personal evidente en obra, “se halla un rendimiento insuficiente para normalizar la curva de ejecución”.



Por estos incumplimientos, la Anim impuso una primera multa al contratista por un valor de 642’813.561 pesos. Meses más tarde, en junio de 2022, se dejaron en firme las otras dos multas: la segunda por 1.285’627.124 y la tercera por 2.571’254.248.



Con respecto a la segunda multa, en julio del año pasado le informaron a la Unidad Investigativa que ya habían interpuesto un recurso. Además, en aquel momento señalaron que los retrasos se debían a las modificaciones del alcance de la obra que llevó a cabo el cliente.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el edificio en una toma aérea realizada por el equipo de fotografía de EL TIEMPO. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Entre las principales alertas que encontró el Centro Nacional de Memoria Histórica –y que quedaron consignadas en el informe de gestión— se encuentra la mala calidad de los concretos arquitectónicos en partes como la fachada y los muros interiores.



“La calidad del concreto instalado no cumple con las características de concreto a la vista especificadas para el proyecto de construcción diseñado por Pacheco-Entresitio y requerido por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)”, señaló la entidad en el informe, luego de una visita realizada en agosto.



(También: 'La paz no puede estar por encima de la Constitución': Procuradora)



Asimismo, expresan su preocupación por un tratamiento de pañete, el cual, según la entidad, no cumple con las características de concreto, y recomienda no continuar con el procedimiento ni adelantar nuevos en otras áreas del edificio.



Posteriormente, la entidad expresa que debido a estos incumplimientos pone a consideración el no recibo ni el pago hasta que no se logre “la calidad, homogeneidad suficiente y natural” de la totalidad del concreto del proyecto. Además, indica que por estos inconvenientes es probable que la obra requiera un “tratamiento que de ninguna forma asumirá el CNMH”.



“Sin embargo, estos problemas no tienen incidencia alguna en la estabilidad de la estructura, de acuerdo con lo manifestado por la interventoría del proyecto”, dijo Andrés Gallego, director de la Agencia Nacional Inmobiliaria, a EL TIEMPO.

Defectos constructivos

Facebook Twitter Linkedin

Varios muros de la edificación se encuentran así. Foto: Extraída del Informe de gestión CNMH

Sin embargo, estos problemas no tienen incidencia alguna en la estabilidad de la estructura, de acuerdo con lo manifestado por la interventoría del proyecto. FACEBOOK

TWITTER

También se incluyen varias fotografías que muestran las mallas de refuerzo expuestas en los muros de los seis pisos y otros defectos constructivos.



“Esta situación, sumada al caso de las placas de entrepiso en donde los aligeramientos fueron desplazados por el concreto, generando (...) incremento en peso propio y a la pobre calidad en el acabado del concreto arquitectónico de las fachadas, es un indicativo de graves problemas de calidad en los procesos de obra”, se lee en el documento.



Finalmente, hacen énfasis en que la reparación de los muros no es un problema solamente superficial y de acabado, y que hay secciones de la obra que deben ser totalmente corregidas. “Las deficiencias en el espesor y conformación de las secciones de muros aligerados son fruto de procesos inadecuados de obra, que (...) afectan el comportamiento mecánico y la durabilidad del elemento”, concluyen.



EL TIEMPO se comunicó con Ohla para conocer cuál es el estado actual de la obra; sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta, la cual, según expresaron, debía escalarse a la casa matriz en España.



(Le recomendamos: 'La paz no puede estar por encima de la Constitución': Procuradora)

Facebook Twitter Linkedin

En este momento, la Agencia Virgilio Barco se encuentra en proceso de liquidación del contrato de obra. Foto: Extraída del Informe de gestión CNMH

Este mismo contratista estuvo a cargo del contrato para el proyecto del aeropuerto del Café, el cual fue liquidado de forma unilateral por el Gobierno Nacional en julio de 2022 y del que la firma ya había decidido retirarse ante lo que consideraba “graves y reiterados incumplimientos” por parte de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo y la Fiduciaria Scotiabank Colpatria.



En este momento, la Agencia Virgilio Barco se encuentra en proceso de liquidación del contrato de obra.



“Para ello se tiene como plazo hasta el mes de abril de 2023. En paralelo, la Anim está adelantando los diferentes documentos técnicos que correspondan al nuevo alcance que se debe contemplar en el proceso de selección”, agregó Gallego.



Por último, aclararon que la obra no se encuentra abandonada y que se vienen ejecutando en paralelo actividades de un contrato de suministro e instalación de pisos técnicos y otro correspondiente a la ejecución de obras exteriores asociadas al proyecto.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias