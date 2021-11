El Museo de la Ciudad Autoconstruida abre sus puertas en el sur de Bogotá

Bogotá estrena un nuevo museo y llegar a él es una oportunidad para conocer una localidad que se ha construido sobre las montañas con la pujanza de sus habitantes. Se trata del Museo de la Ciudad Autoconstruida (MCA), ubicado en Ciudad Bolívar junto a la estación Mirador del Paraíso, la última del TransMiCable.



Este fue un proyecto que se gestó en la administración de Enrique Peñalosa, cuando comenzaron a concertarse los equipamientos que se ubicarían junto a las estaciones y pilonas del cable aéreo. En medio de los diálogos, los vecinos hablaron: soñaban con una biblioteca o con un espacio para hablar de las identidades de la localidad.



Entonces, arrancó el proceso para crear el MCA. Hasta 2019 se realizó una primera investigación sobre la localidad y, luego, a mediados de 2020 los equipos del sector cultura de la administración de Claudia López comenzaron las conversaciones con organizaciones comunitarias y vecinos para definir cómo estos querían contar su historia.



Y, este domingo, el sueño se hará realidad: con un evento de inauguración abrirán las puertas del MCA. El Museo tendrá sede en un edificio de cinco niveles: un sótano, tres pisos y una terraza. La construcción y equipamiento de estos 1.090 metros cuadrados requirió una inversión de 5.995'496.510 pesos.

Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Ana Puentes

En el sótano habrá una exposición inaugural en la que, según el Museo de Bogotá, “se abordan siete casos para reconocer el trabajo colectivo y la construcción de lo común en la historia de la localidad: el Paro de 1993, las luchas ambientales, los modelos de educación comunitaria, las prácticas artísticas y la defensa de los DD.HH., los asentamientos, la defensa del territorio y la creación de espacios comunitarios y liderazgos femeninos”.



Arriba, en el primer piso, quedará la Bibiloteca Pública El Mirador, que será administrada por Biblored. Luego, en el segundo piso, se habilitará un espacio para programación artística y cultural y para talleres que dictarán los habitantes. Y, en el tercero, habrá otro escenario de exposición para contar cómo Ciudad Bolívar también ha sido el lugar de dónde ha salido el material para construir Bogotá y la mano de obra que hace posible que la capital prospere.



Finalmente, en la terraza, los visitantes podrán disfrutar de una huerta comunitaria en la que se compartirán saberes rurales e indígenas.

Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Museo de Bogotá - Secretaría de Cultura Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Museo de Bogotá - Secretaría de Cultura Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Museo de Bogotá - Secretaría de Cultura

En resumen, visitar el MCA será un plan imperdible en Bogotá. Y el plan, de hecho, ya lo hicieron ayer la directora de Onu Hábitat, Maimunah Mohd Sharif y el representate regional del mismo organismo, Elkin Velásquez, quienes tuvieron el privilegio de ser los primeros visitantes del MCA y de recibir el recorrido guiado de los mediadores que, además, son habitantes de Ciudad Bolívar.

Visita de la directora de Onu Hábitat al Museo de la Ciudad Autoconstruida. Foto: Alcaldía de Bogotá Visita de la directora de Onu Hábitat al Museo de la Ciudad Autoconstruida. Foto: Alcaldía de Bogotá Visita de la directora de Onu Hábitat al Museo de la Ciudad Autoconstruida. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Parte de lo bonito que tiene este museo es que va a ser atendido por un equipo de trabajo compuesto por habitantes del territorio, en su mayoría son pelados muy pilos que hacen parte de colectivos del territorio”, dice, orgulloso, Carlos Andretti Menjura, coordinador del MCA, vecino de esta localidad hace 30 años y gestor cultural y social reconocido por la crear la Fundación Ugesi 21 y la empresa de turismo Ruta de La Esperanza.



Menjura, después de un exhaustivo proceso de selección, fue electo como coordinador de esta primera fase del MCA. “Recibo el cargo con mucha alegría, porque voy a ser parte de este legado, de este grupo que va mostrar lo que es Ciudad Bolívar. Siempre nos han dicho que somos el patio trasero de Bogotá y ahora somos la vitrina del mundo y en esa vitrina va a estar el MCA”, afirma y agrega que el Museo no será solo un centro de exposiciones y talleres, sino también un espacio para las organizaciones comunitarias y, en general, para todos. ““Queremos que sea un espacio abierto, donde la comunidad se pueda integrar, participar y tener incidencia; la idea es que la comunidad use las instalaciones, que tengamos a madres, adultos mayores y organizaciones para que muestren sus experiencias y procesos sociales”.

Sobre Ciudad Bolívar hay tantos estigmas y estereotipos que queremos interpelar. Y eso solo se logra conociendo: el MCA será ese primer contacto FACEBOOK

Por eso, invita a los colombianos a tomarse el tiempo de ir. “Queremos que se quiten el miedo de venir y que, a través del MCA, vayan a conocer otros lugares. Ciudad Bolívar no es como lo pintan, sino que es cómo la comunidad y sus habitantes lo pintan”, sostiene.

Para Cristina Lleras, curadora del Museo de Bogotá y parte del equipo que acompañó el proceso de selección de contenidos, el MCA y su equipo “permiten abrir un mundo, una serie de preguntas sobre cómo hemos concebido el sur de la ciudad. La ronda del Tunjuelo tiene una historia que no ha sido reconocida ni las contribuciones que han hecho sus pobladores o todo lo que tiene que ver con extracción y explotación del territorio para el resto de la ciudad. Sobre Ciudad Bolívar hay tantos estigmas y estereotipos que queremos interpelar. Y eso solo se logra conociendo: el MCA será ese primer contacto”.El Museo estará abierto martes, jueves, viernes y sábado de 10 a.m. a 6 p.m.; miércoles de 12 m. a 8 p.m. ; y domingos de 11 a.m. a 5 p.m.

Está ubicado junto a la estación de TransMiCable Mirador de Paraíso, en el sur de Bogotá.

Conozca a algunos de los mediadores

Mediadores del Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Ana Puentes

Christian Cely

(Mediador)



Vive en el barrio Ismael Perdomo, es maestro en artes plásticas y visuales y es fundador del colectivo Rasa (Red Activa Solidaria de Artistas) y creador del Centro de Pensamiento Cerámico.



“Ciudad Bolívar es un nicho de cultura y de organización social y comunitaria. Por eso, para nosotros es un orgullo tener un escenario así”, dice.



Tip: Christian le recomienda a los visitantes llegar en TransMiCable y, además, animarse a visitar el ‘Palo del Ahorcado’, un símbolo de la localidad.

Diana Castillo



(Mediadora)



Vive en Potosí, es indígena del pueblo muisca y se desempeña como trabajadora social y gestora comunitaria. Forma parte del colectivo Mayaelo, que rescata saberes ancestrales, y hace defensa territorial alrededor de Cerro Seco. “Este territorio tiene una historia previa a los asentamientos. Todo trabajo que se haga en el museo debe ir en pro de rescatar y fortalecer esa memoria”, dice.



Tip: Diana le recomienda visitar el Puente del Indio.

Mediadores del Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Ana Puentes

Karen Osorio

(Mediadora)



Vive en Candelaria La Nueva Verona, es licenciada en educación artística y artes escénicas y lidera proceso con jóvenes. “Vale la pena que vengan a visitar nuestro museo, es uno de los referentes que puede tener el país para hablar de la autoconstrucción y cómo el pueblo que vive en los territorios ha luchado resistido y mantenido su memoria”, dice.



Tip: Para Karen, son imperdibles los talleres de danza, cantos, alabaos y arrullos de las comunidades afro.

Darling Molina y Anghello Gil

​

Darling (mediadora) vive en Potosí, es trabajdora social, apoya escuelas populares y la labor de la Mesa Ambiental No le Saque La Piedra a la Montaña. Anghello (apoyo museográfico) vive en El Bosque Sur, es artista plástico y ha respaldado proceso de video, fotografía y pintura en la localidad.

Mediadores del Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Ana Puentes

Daniel Zapata



(Mediador)



Vive en Lucero, es licenciado en artes escénicas y hace parte del colectivo La Enredadera, donde hace teatro comunitario. “Tenemos muchas ganas de abrir el Museo y que la gente conozca lo que hay en Ciudad Bolívar”, dice.



Tip: Daniel lo invita a conocer las veredas Pasquilla y Quiba, en la zona rural.

Daniela Arciniegas



(Mediadora)



Vive en Altos de la Estancia, es educadora popular e integrante del colectivo Sotavento y de la apuesta Aguante Popular. “Estas montañas están habitadas por personas, procesos, comunidades que se organizan, que luchan y resisten. El MCA intenta recoger eso y comunicarlo a todo Bogotá”, dice.

Mediadores del Museo de la Ciudad Autoconstruida Foto: Ana Puentes

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes