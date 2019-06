El Museo de Bogotá, con sede renovada en sus 50 años

Una sede como nueva, con nueve salas y seis espacios de historia, interacción y curiosidades es el regalo de cumpleaños número 50 para el Museo de Bogotá y sus visitantes. La Casa de los Siete Balcones, en la calle 10.ª n.° 3– 61, abrió sus puertas ayer, después de un proceso de tres años de renovación y rediseño de su exposición permanente.



“Algunas piezas hacen parte de una colección guardada desde 1995”, comenta Mauricio Uribe, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, quien agrega: “Con esto podemos interpretar la ciudad del pasado, contar la Bogotá del presente y visionar la capital del futuro”.

Hace 50 años, el museo se nombró Museo de Desarrollo Urbano y exponía, sobretodo, los avances de infraestructura y modernidad. A partir de 2003, empieza a llamarse Museo de Bogotá y esto, según la Coordinadora de curaduría del Museo, Marcela García, amplía el espectro de lo que son los patrimonios de la ciudad y reconoce el papel del ciudadano en la historia de la capital.



“Inicialmente el museo estaba muy centrado en el urbanismo, en la arquitectura. Cuando cambia el nombre a Museo de Bogotá, cambia el concepto: es pensar la ciudad y exponerla de otra manera. Las temáticas que elegimos salen de expertos en historia y de lo que la gente quería saber de la capital”, explica Garía.



Uribe, por su parte, agrega que la ubicación es priviliegiada: “Lo rico es que en el Museo se cuenta un poco de todo y el visitante, al estar en La Candelaria, puede salir a caminar y experimentar la historia por sí mismo”.



La colección es de tal magnitud que no se puede recorrer, a fondo, en un solo día. Por eso, la directora del Museo, Ángela Santamaría, hace una invitación: “Los interesados pueden acercarse en cada visita a un eje temático y, después, crear conexiones. Además, habrá elementos que rotarán cada cuatro meses. Partimos de la idea de que los museos no son estáticos. Por eso, al Museo de Bogotá no se vendrá solo una vez. Porque en cada visita, seguramente, habrá algo nuevo”.



La Coordinadora de curaduría reconoce que este fue un trabajo en equipo con varias entidades: “Hemos tenido alianzas y comodatos para la exposición de algunas piezas con el Museo Colonial, con la Universidad Nacional, con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, fotografías del archivo de la Luis Ángel Arango… la lista de agradecimientos por este proyecto es larga”.

Algunas de las salas y espacios

- Bogotá se viste de metal: cuenta el proceso de modernización en el siglo XIX. Incluye la exposición de un horno de fundición de piezas pequeñas.



- Cápsulas de tiempo: contiene las urnas centenaria y bicentenaria que guardan la memoria de la ciudad.



- Moverse por Bogotá: relata la historia del transporte, desde el tranvía hasta el futuro metro.



- Vivir la ciudad: visitantes del Museo donaron su voz y sus relatos en torno a la capital. Se trata de ocho historias: cuatro en texto y cuatro en audio que irán rotando durante el año.



- Entre montañas y agua, el origen: expone la historia de Bogotá, que comienza hace 12.000 años y no con la conquista. Incluye una sala para el río Bogotá y una infografía de lo difícil que la pasaron los conquistadores españoles para llegar a la sabana de Bogotá.



- Salas de derechos: El derecho a la salud, al espacio público y a ser ciudadano se explicarán a través de maquetas y objetos históricos relacionados con estas temáticas. El derecho a la salud se contará desde el Hospital San Juan de Dios; el derecho al espacio público, desde la Plaza de Bolívar y la evolución del alumbrado público; y el derecho a ser ciudadano, desde las luchas sociales en la capital.



- Zona restaurada: vea cómo lucía un oratorio del siglo XIX. Durante el proceso de renovación, descubrieron, en el segundo piso de la casa, rastros de pintura mural. El IDPC lo restauró y recreó el escenario.



- Cinema Bogotá: así se cuenta la ciudad a través del séptimo arte. Esta es una 'muestra resumida' de lo que fue la exposición temporal 'En torno al cine. Memorias bogotanas en la gran pantalla'.



-Bogotazo: equipos audiovisuales, fotografías y relatos ciudadanos reconstruyen el 9 de abril de 1948.

Cinema Bogotá Foto: Hanz Rippe - IDPC Entre montañas y agua, el origen: Foto: Hanz Rippe - IDPC Zona restaurada: Foto: Hanz Rippe - IDPC Sala dedicada al río Bogotá, al agua y al alcantarillado. Foto: Hanz Rippe - IDPC Museo de Bogotá Foto: Hanz Rippe - IDPC Vivir la ciudad Foto: Hanz Rippe - IDPC La ciudad se viste de metal Foto: Hanz Rippe - IDPC Cápsulas de tiempo - Sala de urnas Foto: Hanz Rippe - IDPC

No se puede perder en su visita...

- La bienvenida en 14 lenguas de cabildos indígenas y grupos minoritarios reconocidos en Bogotá.



- La urna centeneria (abierta en 2010) y la bicentenaria (para abrir en 2110).



- El tranvía municipal de 1884, halado por mulas.



- El primer meme de Bogotá. Una ilustración de una noche bogotana a finales del siglo XVIII. Lo encontrará en la sala del derecho al espacio público.



- Cinema Bogotá y su ‘sala’.



- La pintura mural descubierta y restaurada en el segundo piso de la casa.



- Las piezas arqueológicas de los primeros habitantes y cazadores de la sabana de Bogotá, expuestas en comodato con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.



- La maqueta del Hospital San Juan de Dios de 1952 y algunas herramientas antiguas de medicina.



- La colección de piezas del alumbrado público, del Grupo Energía de Bogotá.

La inauguración, hace medio siglo

El 11 de julio de 1969, el alcalde de Bogotá, Virgilio Barco, inauguró este espacio bajo el nombre de Museo de Desarrollo Urbano, a una cuadra de la sede actual. Entre los objetos de esa primera exposición estaban la Urna Centeneria, sellada en 1911 con documentos de la época y destinada a abrirse en 2010; el antiguo tranvía municipal, los primeros planos de la ciudad y maquetas de los edificios más importantes. Su énfasis, entonces, era la infraestructura y el urbanismo.

Así registraron los medios, en julio de 1969 la inauguración del Museo de Bogotá. Foto: Hemeroteca Luis Ángel Arango - Archivos En ese entonces, se llamaba Museo de Desarrollo Urbano. Foto: Hemeroteca Luis Ángel Arango - Archivos Y funcionaba en una casa cercana a la actual sede. Foto: Hemeroteca Luis Ángel Arango - Archivos Su énfasis era la infraestructura, el urbanismo y la modernización de la ciudad. Foto: Hemeroteca Luis Ángel Arango - Archivos

EL TIEMPO, en su edición de 1969, citó las palabras de Barco: “Una ciudad como la nuestra debe tener un testigo de su camino y de su avance. Esta es la labor que cumple el museo y que, a no dudarlo, va a cumplir en el futuro”. El Museo, en el 2003, fue ubicado temporalmente en el Planetario y, en el 2006 vuelve a La Candelaria (casas Sámano y de los Siete Balcones); esta última inició un proceso de renovación en el 2016.

Cronograma de junio

Agéndese con las actividades gratuitas y aprenda sobre la historia de la ciudad en la Casa de los Siete Balcones:



Visitas comentadas: conozca en una experiencia interactiva la exposición permanente. Martes a domingo, 3 p. m.



Conferencia: ‘¿Cómo mostrar la ciudad con todos su matices? Tres años de curaduría en el Museo de Bogotá’: la coordinadora de Curaduría contará cómo se crearon las nuevas salas y espacios. Miércoles 19 de junio, 4 p. m.



Conferencia: ‘¿Ocupación o fundación? Miradas sobre el origen de Bogotá’: el historiador Germán Mejía Pavony hablará sobre los procesos fundacionales y de crecimiento de la ciudad. Miércoles 26 de junio, 4 p. m.

