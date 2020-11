Un museo para contar la historia de la bicicleta en Patio Bonito

De Patio Bonito vendrá uno de los primeros museos dedicados a la bicicleta en Bogotá. Todo porque en las calles de este sector del suroccidente el pedaleo hizo historia, una historia que quiere contar un grupo de trabajadores sociales, licenciados, arquitectos e ingenieros que integran el Museo A Pedal.

(Le puede interesar: Materas con ‘pinta’ de casas de barrio bogotano)

“El año pasado conocimos algunas iniciativas de procesos de rescate y recuperación de la memoria de la bicicleta y algunos compañeros ya han adelantado investigaciones sobre el desarrollo de la bici en Patio Bonito. En marzo de 2020 salió la beca del Instituto de Patrimonio para proyectos museográficos, nos la ganamos y nos pusimos en la tarea de, desde el museo, resignificar la bicicleta para el borde suroccidental”, cuenta Freddy Bustos, trabajador social, ciclista, habitante del sector y coordinador del Museo.



La idea, en principio, es contar que el músculo del ciclismo urbano se construyó en este sector popular, más allá de las clásicas fotos del ciclismo en Chapinero o Teusaquillo. En Patio Bonito, dice Bustos, se cuentan cinco grandes historias de amor con la bicicleta que comienzan hacia las décadas de los 70 y 80: los emocionantes relatos de las competencias ciclísticas gestionadas por los vecinos y aficionados, los saberes de los artesanos y comerciantes de la bici, los recuerdos de quienes usaron la bicicleta para sus desplazamientos, las memorias de las bicicletas compartidas por familias enteras y el mundo de los bicitaxistas a pedal.

(Además: De fotógrafo a bicimensajero: conozca un nuevo youtuber del ciclismo)

Todas estas historias se están reconstruyendo ahora, con mapeos, llamadas y visitas a vecinos y exvecinos de la zona. “Estamos en la tarea de ubicar directamente a los protagonistas. Cuando empezamos, uno de los integrantes del equipo encontró en la casa de su abuelo uno de los trofeos de carreras ciclista y cuando le preguntó se dio cuenta que su abuelo era protagonista de una de esas carreras ciclistas de los 80”, comenta Bustos.



Las carreras, según apuntan unas investigaciones preliminares, se hacían al interior de Corabastos, por la avenida Ciudad de Cali y en algunas calles de la zona, formando un retador circuito. “Para los 80, Colombia eran país muy ciclista, fascinado por Fabio Parra y el éxito de otros competidores en Europa. Y la mayoría de la gente que llegó a ocupar Patio Bonito eran gente del campo que venía con una fuerte tradición ciclística y que se organizó en estos circuitos. No sabemos cuántas llegaron a hacer, pero sí que tenían categorías y daban premios, algo muy curioso” cuenta Tatiana Fernández, ciclista, habitante de la zona y otra integrante del Museo. Incluso, el equipo ha detectado que en las calles de Patio Bonito se formaron competidores profesionales.

(Para seguir leyendo: La viajera de 64 años que quiere conquistar Colombia en bicicleta)

Sin embargo, conseguir las fotografías y evidencias de esos días gloriosos del ciclismo de la central de abastos no ha sido fácil. “Parece que no lo veían como algo significativo, era algo autogestionado, un pan de domingo. Entonces estamos en la tarea de rastrear los recuerdos en los archivos personales”, apunta Bustos.



En honor a ese legado, el Museo está preparando tres recorridos en bicicleta por el sector. Según indican, a principios de diciembre, se haría una competencia por las calles de Patio Bonito, un bicimapeo con apoyo de ciclistas de la zona y una carrera de bicitaxis sin motor.

Un barrio 'echado pa' lante' a punta de pedal

Paralelo a eso, el Museo también busca destacar cómo los vecinos de Patio Bonito salieron adelante gracias a la bicicleta. “Creemos que es importante mostrar esa historia de quienes tuvieron que enfrentarse a ese sector marginado y excluido como es Patio Bonito en los 80. La gente del sector no estaba conectado con el resto de la ciudad y encontró en la bicicleta una herramienta y una compañera para desplazarse a sus trabajos o acceder a oportunidades de vida”, comenta Bustos.



A lo que Fernández agrega: “Aquí la bici fue una respuesta al hacinamiento, a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la distancia. Creemos que este territorio es hecho a partir de la bicicleta y queremos comprobarlo”.



Hoy, esa historia de movilidad en bicicleta se sigue construyendo. El equipo del Museo está adelantando unos mapeos con el Distrito para detectar puntos inseguros y mejoras.



"Hicimos un primer mapeo con Secretaría de Seguridad y con mujeres para identificar dinámicas del uso de las ciclorrutas. Hemos identificados dificultades como la violencia contra la mujer ciclista y los conflictos que pueden generarse con los peatones, con quienes se comparte el andén", explica Bustos.

Creemos que este territorio es hecho a partir de la bicicleta y queremos comprobarlo FACEBOOK

TWITTER

Además, Bustos y Fernández resaltan que en esta zona el bicitaxi juega un papel clave en la movilidad. "Queremos reconocer también como los bicitaxis de pedal, no los de motor, son una alternativa y un símbolo de ciudad. Aquí, en 2014, se llegó a alojar casi el 50 % de los taxis de toda la ciudad", indica Fernández.



"Si bien no están reglamentados, aún hoy son muy usados en el sector porque permite complementar las rutas que el transporte tradicional no cubre", agrega Bustos.

Artesanos de la biela

Finalmente, otra de las líneas de trabajo del Museo será impulsar y reconocer el trabajo de los artesanos y creadores de bicicletas. Por eso, desde ya, están apoyando talleres de construcción de bicicletas de bambú.



También esperan, en diciembre, entregar un sistema de bicicletas generadoras de energía para el salón comunal de El Trebol, donde hoy hacen algunas de sus actividades.

Además, ya comenzaron con talleres de creación de bicicletas de bambú. Con esto, se busca apoyar el trabajo de artesanos. Foto: Museo A Pedal

Estas serán unas de las pocas actividades presencial del Museo: hay que decir que el Museo A Pedal, por las condiciones de la pandemia y por demanda de recursos, no será físico, sino que comenzará por tres instalaciones itinerantes - que podrían instalarse en la avenida Las Américas con la Alameda El Porvenir, la futura Biciplaza (ubicada por la salida sur de la estación de TransMilenio Biblioteca Tintal) y en el salón Comunal El Trebol.



“Hay historias ciudadanas que dan una visión de Patio Bonito que no tiene que ver con la delincuencia y el hurto, sino con la capacidad creativa de su gente. Aquí hay gente que logró terminar el colegio porque tuvo una bicicleta para ir a estudiar o economías que salieron adelante por los bicitaxis o los negocios de bicicletas. La bici, aquí, ayudó a construir y habitar ciudad”, anota Fernández.

Si usted tiene recuerdos o memorias de la bicicleta en Patio Bonito, puede aportarlas al Museo. Contáctelos en la página de Facebook Museo a Pedal Bogotá o al celular 3012259903

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes