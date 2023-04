Orlando Pelayo, el hombre que estaba cumpliendo una condena en la cárcel Tramacúa de Valledupar por secuestrar y asesinar a su propio hijo, Luis Santiago, un bebé de 11 meses, el 26 de septiembre del 2008, falleció este viernes 21 de abril en el hospital Rosario Pumarejo López.



Esta información fue confirmada por fuentes del Inpec.



Mi bebé fue asesinado por Orlando Pelayo; así intento vencer el dolor

El hombre se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 10 abril por problemas de salud, la unidad de Policía Judicial se encuentra realizando el debido procedimiento.



Orlando Pelayo vivía solo en una celda, en el pabellón de alta seguridad de la cárcel, el cual también es compartido con presos como Rafael Uribe Noguera, Luis Alfredo Garavito y Javier Velasco, el asesino de Rosa Elvira Cely, condenados por delitos sexuales y homicidio.



'Él nunca quiso decir la verdad': mamá de Luis Santiago sobre muerte de Pelayo

Tras notificarse la muerte se iniciaron las labores correspondientes para la entrega del cuerpo a familiares.



"La verdad me deja sin palabras porque es un sentimiento de frustración, de rabia y tristeza, porque se fue con la verdad en la boca, o sea, él nunca quiso decir la verdad (...) Que Dios lo juzgue. Yo lo único por lo único que puedo decir que lo siento es por la familia porque pues igual familia es familia y por más malo que haya sido el tipo, pues es un dolor para la familia", comentó Ivonne Lozano, la madre de Luis Santiago.

Luis Santiago cumplía 11 meses días de nacido cuando fue secuestrado. Foto: Cortesía de la familia

¿Quién era Luis Santiago, el niño que asesinó Orlando Pelayo?

La muerte del pequeño Luis Santiago Pelayo consternó al país en el 2008. El menor de 11 meses de edad fue reportado como desaparecido en el municipio de Chía en septiembre de ese mismo año, Ivonne Lozano y Orlando Pelayo iniciaron, lo que parecía, una búsqueda exhaustiva de el bebé.



En la noche del 25 de septiembre de 2008, unos hombres encapuchados ingresaron a la vivienda de Ivonne Lozano, la agredieron y sacaron a su bebé: "Dejaron totalmente bloqueadas las salidas, pero logré abrir una especie de puerta falsa que daba salida a un callejón de la entrada de la finca. Empecé a emitir sonidos aún con la boca amordazada, buscando ayuda. Desesperada, solo pensaba: en manos de qué monstruos cayó mi hijo", narró para EL TIEMPO.



Busco a mi hija hace 25 años: los extraños raptos que aterraron a Suba

Desde que se informó el secuestro de este menor la Policía intensificó la búsqueda del en los lugares cercanos al municipio de Chía y en todo el departamento de Cundinamarca.



Luego de pedir frente a los medios que regresaran a su bebé, Orlando Pelayo fue delatado por los mismos delincuentes que ingresaron a la vivienda y golpearon a Ivonne, en ese momento el caso dio un giro inesperado.



Una vez secuestraron el bebé, el padre del menor junto con sus complices recorrieron una vía hasta el cerro, el niño murió en el carro asfixiado con una bolsa. Días después el cadáver del bebé apareció abandonado en una zona boscosa a dos horas de Bogotá.



La historia del horrendo crimen de Nancy Mestre: ¿habrá justicia tras 29 años?

Esa misma noche, Orlando Pelayo, el propio papá de Luis Santiago, fue capturado por ser sospechoso de la desaparición, días después el cuerpo de Luis Santiago fue encontrado.



"A mi hijo lo encontraron en un cerro de Chía, envuelto en una bolsa blanca. Vestía su ropa verde y le faltaba una media, el par había quedado colgado en un arbusto de la finca cuando los secuestradores huyeron".



A Orlando Pelayo lo condenaron a 60 años de prisión. Sus cómplices, Orlando Ovalle y Marta Garzón, fueron sentenciados a 27 años de prisión por el secuestro agravado de mi hijo. La pena no me devuelve al niño, pero me garantiza que nadie va a atacar a Ángel y otros menores no sufrirán a ese monstruo.

