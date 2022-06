La menor de 10 años iba a bordo de una bicicleta en compañía de uno de sus familiares cuando fueron embestidos por una volqueta que circulaba por en el mismo carril que ellos. La comunidad le ha pedido a la Alcaldía de Soacha restringir el paso de vehículos de carga pesada en las inmediaciones de los barrios residenciales del municipio.



En video quedó registrado como, luego de ser atropellados, el hombre se levanta a revisar el estado de la menor quien, minutos después, pierde la vida en sobre la calzada. La comunidad del barrio Ricaurte le pidió a la Secretaría de Movilidad tomar las acciones necesarias para frenar este tipo de accidentes pues, en lo que va del año, ya han sido cinco accidentes de este tipo los que enlutan este sector del municipio.



Jaime Vega, líder comunal del sector, afirmó que "hemos venido trabajando para que el tráfico pesado no circule por nuestra comunidad y por nuestro barrio, pero ha sido algo inminente y no se ha podido solucionar ese inconveniente (...) asesinaron a una niña de 10 años; no queremos que este tipo de cosas sigan pasando en nuestra comunidad".



Por su lado, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga manifestó que, "hemos intensificado todos los operativos en todos los sectores de la ciudad con el fin de llamar la atención de todos estos conductores para que usen las vías que están autorizada. Muchos de esos vehículos están terminando en los patios y con comparendos".



Pese a la reacción de los líderes y autoridades, la comunidad pide acciones concretas para que no se repita ninguno de estos casos como los que han dejado cinco personas fallecidas en los últimos meses.





REDACCIÓN BOGOTÁ