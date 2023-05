Cuando una persona fallece como consecuencia de una cirugía plástica se señala que seguramente la intervención la realizaron en una llamada 'clínica de garaje'. Sin embargo, en el más reciente caso, en Bogotá, la cirugía se la practicaron a mujer en un apartamento que es además una casa fiscal.



El caso se presentó en la noche del pasado jueves, en una casa fiscal, al parecer, asignada a un patrullero de la Policía, en la localidad de Kennedy, en la capital del país.

La intervención quirúrgica se realizó de manera clandestina. La víctima fue una mujer de 46 años, identificada como Rosalba Rodríguez.

De acuerdo a lo informado por RCN Radio, la mujer habría sido engañada para practicarse la liposucción en ese lugar. Al parecer, una amiga de la víctima habría convencido a Rosalba a hacerse la cirugía en dicho lugar.



“El 16 de mayo, sobre las 11:12 a.m., mi prima ingresa al conjunto residencial Rotonda Las Américas, donde le hacen una intervención quirúrgica y no cuentan con los elementos y permisos idóneos para realizar dicho procedimiento”, relató al citado medio Milena Camargo, prima de la víctima.



La prima de la víctima agregó que esta "fue engañada y manipulada a través de su inocencia y su poco nivel educativo que no permite discernir sobre la situación, donde la mejor amiga le presenta a ‘Katya’, que es la esteticista que le realiza la liposucción a mi prima. Lo único que sabíamos es que ella se haría unos masajes, nada invasivo, pero desafortunadamente fallece”, agregó la familiar de la víctima.



El esposo de Rosalba, quien deja dos hijos, recibió una llamada de la mejor amiga de 0la víctima, en la cual le informó que la mujer estaba en un centro médico.

Cuando él se acerca y pregunta, no había ningún registro de ingreso en la clínica y observa varias patrullas de la Policía y le preguntan que sí él es el familiar de Rosalba. FACEBOOK

TWITTER

"Ese mismo día, sobre las 2:45 p.m. del 16 de mayo, llamaron al esposo y la mejor amiga le dice que mi prima estaba en la Clínica Medical de Kennedy, desmayada, pero que estaba bien. Cuando él se acerca y pregunta, no había ningún registro de ingreso en la clínica y observa varias patrullas de la Policía y le preguntan que sí él es el familiar de Rosalba, cosa que le causó inquietud. Los policías lo redireccionaron con un médico que es el que le dice que ella estaba muerta", narró la familiar.



Después de recibir la noticia de la muerte de Rosalba, sus familiares fueron al conjunto residencial donde está ubicado apartamento donde la operaron, pero no pudieron ingresar.



“Hablamos con los guardas de seguridad del lugar y nos indicaron que ese día sacaron varias bolsas y cajas que pesaban mucho, y las subieron a un carro blanco que estaba parqueado frente al conjunto”, agregó Camargo, quien precisó que desocuparon por completo el apartamento, "la administración autorizó el egreso de las cosas y no sabemos en dónde se encuentra esta mujer y el cómplice”, dijo.



La Policía de Bogotá y la Fiscalía anunciaron que ya se adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, sin embargo, los presuntos responsables habrían escapado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS