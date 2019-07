¿Qué pasa con la electricidad en Cundinamarca?

Al menos diez municipios de Cundinamarca han alertado sobre cortes de energía prolongados, constantes y sin solución rápida por la empresa encargada (Enel-Codensa) en las últimas semanas. Habitantes de veredas y cascos urbanos han manifestado su inconformidad a través de redes sociales y canales telefónicos de atención al cliente.



Algunos incluso han llegado a interponer derechos de petición a la compañía y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para exigir una reparación permanente.

Hace dos semanas, EL TIEMPO comenzó a ponerse en contacto con varios de los afectados en el departamento. En general, la situación es la misma: cortes que duran hasta tres días, falta de atención al cliente e interrupciones constantes.



Enel-Codensa, por su parte, ha respondido que se trata de casos aislados y está dispuesta a trabajar caso a caso, según las causas específicas de cada falla en el servicio.

Para mitigar el riesgo de cortes, recomiendan mantener limpios los desagües donde se encuentran las subestaciones locales, alertar sobre árboles o ramas que estén cerca de las redes, evitar manipulaciones no autorizadas y no tocar cables que se hayan caído. Sin embargo, los ciudadanos aseguran que faltan actividades de prevención y mantenimiento. Algunos dicen que la situación es insostenible.

Tenjo: con derecho de petición

Gustavo González, residente de la vereda Poveda II de Tenjo, presentó un derecho de petición, respaldado por 224 firmas de otros afectados, a Enel-Codensa por las constantes fallas en el servicio. Según González, las cortes son semanales y se prolongan por varias horas. Incluso, denuncia que la finca Arrayanes, en la vereda Martín y Espino, ha estado sin luz desde el 20 de junio. El derecho de petición se centra en un asunto: la falta de mantenimiento de las redes de electricidad.



En más de 20 fotos que recopiló en el territorio, González evidencia cómo el arbolado ha invadido los postes y cables, provocando cortos cuando llueve. “Las fallas suceden por la falta de mantenimiento preventivo: no hay poda, ni cambio de crucetas ni dispositivos telecontrolados que permitan la detección temprana de fallas”, dice González.

Choachí: adultos mayores a oscuras

Martha Martínez, habitante del Resguardo Alto Sector La Minga, sufrió a finales de junio cortes que superaban las 48 horas. “Aunque en este momento ya tengo luz, la situación fue terrible hace unas semanas. Tengo dos padres mayores: mi padre tiene 80 años y depende de una bomba de oxígeno. Cuando se iba la luz, no había cómo recargarla y él se asfixiaba. Mi madre, por su parte, es diabética y necesita refrigerar su insulina”, explica Martínez, quien, además, denuncia que el regreso inesperado de la electricidad le quemó su computador.



“Estudio Administración de Recursos Humanos y no he podido responder con mis estudios. Codensa no responde”, lamenta. Asegura que los problemas comenzaron cuando Enel-Codensa reemplazó a la Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca, en 2016.

Tabio: denuncian falta de mantenimiento

Una vecina de la vereda Río Frío Oriental también insiste en que la falta de poda de árboles genera problemas. Aunque reconoce que, después haber denunciado a EL TIEMPO las fallas en el servicio, hubo esfuerzos de Enel-Codensa por responder más efectivamente a las quejas, las interrupciones de luz siguen y no hay trabajos de prevención completos.



“Comenzaron a podar en un sector, pero dejaron el resto sin terminar. Llueve, y cuando una rama toca los cables hay cortocircuito”, detalla la mujer. Su familia ya ha interpuesto dos derechos de petición a la empresa y se ha unido a una acción popular liderada por la Personería Municipal para exigir una respuesta.

Sesquilé: cargas dañan electrodomésticos

Raúl Cuéllar vive en la vereda Boitivá con sus padres y afirma que desde hace tres años viven con un servicio deficiente. “La semana pasada tuvimos cortes de entre cuatro y cinco horas todos los días. El 22 de junio estuvimos sin luz 10 horas. Lo peor es que, al regresar el servicio, viene con picos de voltaje que dañan los electrodomésticos”, detalla Cuéllar, que ya ha perdido cuatro decodificadores, una lavadora y un transformador. “Tuvimos que comprar estabilizadores para hacer frente a la situación. Y Enel-Codensa siempre nos habla de una causa distinta: un árbol caído, fuertes vientos o pájaros que causan cortos”, dice.



La familia ha reportado las fallas a la empresa a través de la línea 115 y en su cuenta de Twitter, @CodensaEnergía, pero dicen que, aunque las fallas se resuelven, la situación no cesa. Incluso remitieron la queja a la Superintendencia de Servicios.

Fómeque: sobrecarga en transformadores

Íngrid Navas, desde el casco urbano de Fómeque, ve con preocupación la situación de su madre, que vive en la vereda Mortiñal. “Ha pasado más de 24 horas sin luz. Una vez nos dijeron que tenía que ver con los derrumbes en la vía al Llano”, afirma Navas.



Aunque esa vez estuvo de acuerdo con la explicación de la empresa, teme que los demás cortes tengan que ver con una sobrecarga. “El transformador al que está conectada la casa de mi mamá inicialmente servía para ocho viviendas. Hoy tiene más de 18”, detalla. La familia también vive dificultades para la conservación de alimentos y refrigeración de medicinas, y sus celulares y lavadoras han sufrido daños por los picos de voltaje.

Lo que responde la empresa Enel- Codensa

EL TIEMPO remitió estos y otros casos a Enel-Codensa, empresa encargada del proveer el servicio de electricidad al departamento. Ellos, a través de un comunicado, manifestaron: “Hasta el momento no se han presentado fallas masivas en los municipios de Cundinamarca. Sin embargo, se han generado algunas fallas aisladas”. Estas, según sus reportes, han tenido que ver con lluvias, vientos y descargas eléctricas.



Ante las quejas por las demoras en los tiempos de respuesta, Enel-Codensa indica que las condiciones climáticas dificultan la llegada de las cuadrillas y las maniobras sobre las redes. Recuerdan, por ahora, que cualquier queja será escuchada a través de la línea 115 o la 5115115, exclusiva para Cundinamarca.

