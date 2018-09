Muñecos con camisetas de Santa Fe amanecieron colgados de puentes

A través de redes sociales, varios ciudadanos publicaron fotografías que sorprendieron a los transeúntes capitalinos en la mañana de este martes. Se trata de muñecos colgados de algunos puentes vehiculares como el de la calle 63 con carrera 30, en inmediaciones al estadio El Campín, con camisetas de Santa Fe.

Este martes, en la capital del país se vivirá una nueva versión del clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe, por la Copa Suramericana, por lo que se trataría de un mensaje de los hinchas del equipo azul para sus rivales de patio.



"Amo a Millonarios tanto como a Bogotá y qué feo lo que hacen a mi linda ciudad. No es la forma de calentar un clásico. No es la forma de demostrar el amor al equipo y no es la forma de tratar a Bogota... lamentable esto", escribió en su cuenta de Twitter el usuario @jteven.

Así amanecieron diferentes sitios de la ciudad, los Comandos Azules calientan el clásico. pic.twitter.com/cR6SlHCAm1 — Millonarios FC (@MillosFC) 18 de septiembre de 2018

La Policía de Bogotá confirmó que para el juego de hoy se contarán con más de 870 uniformados, quienes se encargarán de garantizar la seguridad en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, antes, durante y después del evento deportivo.



"El llamado a los hinchas y asistentes de esta actividad deportiva es a la

tolerancia, al respeto por el otro y a celebrar con tranquilidad y sin

excesos", solicitaron desde la Metropolitana.



REDACCIÓN BOGOTÁ