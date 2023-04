El revuelo causado por las imágenes de una muñeca de trapo recibiendo atención por paramédicos de Bogotá tiene en la mira al joven Cristian Montenegro. Las autoridades de salud de la capital entregaron un parte de qué tipo de ambulancia habría estado implicada.

De acuerdo con las imágenes publicadas en el sistema informativo de Citytv, Montenegro acudió bastante angustiado por un supuesto problema de salud de la que hace llamar su pareja. De hecho, los paramédicos le hicieron algunas preguntas de rutina como si la paciente fuera una persona real.



- Tiene dolor de cabeza y se desmaya no quiero que se me muera ni nada -manifestó el hombre mientras rogaba con su manos.

- ¿Quiere que estén pendientes de ella? (...) Vamos a tomarle los signos vitales -le respondió el paramédico.

Cristian Montenegro y su 'esposa' en una ambulancia. Foto: Captura de video

"Para Cristian Montenegro, la muñeca es capaz de sentir (...) y así mismo enfermarse y necesitar atención médica. Pero este tipo de comportamientos no se consideran como una enfermedad", afirmó Luis Barragán, sociólogo, en charla con Citytv.

¿Llamó a la línea de emergencias 123?

La Secretaría Distrital de Salud adelanta las investigaciones para establecer de dónde salió ambulancia a la que fue ingresada la muñeca de trapo. Al realizar el rastreo de llamadas a la línea de emergencias 123, no encontraron una solicitud por parte del joven bogotano.

"No tenemos reporte hasta el momento de que haya sido despachada una ambulancia pública para hacer esa atención. Hasta el momento, lo que tenemos identificado es que es una ambulancia privada", dijo Juan Carlos Bolívar, secretario de salud encargado.

Tan pronto se conozca por qué el personal de la ambulancia actuó de tal forma se procederían a analizar acciones legales.

"El empleo indebido de líneas de emergencia es un atentado contra la convivencia ciudadana y es un hecho muy grave. En eventos como este es procedente la apertura de un proceso contravencional", señaló Francisco Bernate, abogado penalista, para Citytv.

La travesía de Cristian Montenegro

Como le contó Montenegro a EL TIEMPO, se ha sentido solo durante su vida: "Yo siempre he sido muy tímido, de malas, rechazado, nada me sale bien. La mala energía me rodea. Siempre se aprovecharon de mí”.

Creó primero a sus 'hijos' y luego a su 'esposa'. "Ella se llama Natalia Adela Ortiz, no es la madre de mis hijos, pero me ha ayudado mucho. Estoy recuperando todo el tiempo que estuve solo. Cuando yo necesito algo, ella me ayuda”, expresó.

