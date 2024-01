Familia denuncia discriminación en Mundo Aventura: ‘No tienen por qué rechazarnos’

Un presunto caso de discriminación contra un menor de edad de 10 años y su familia se habría presentado recientemente en las instalaciones del reconocido parque de atracciones Mundo Aventura, ubicado en la localidad de Kennedy.



Según cuenta Armando Solano, abuelo del menor, la familia llegó al lugar para celebrar el cumpleaños del niño y disfrutar de las diferentes atracciones que ofrece el parque, sin embargo, tras de bajar de una de ellas e intentar ingresar a otra fueron abordados por un funcionario, quien señaló una discapacidad en el niño y les indicó que debían llevarlo a la enfermería.



Luego de una evaluación por parte de una enfermera, la mujer les entregó un documento en el que certificaba que el menor no estaba en condiciones físicas de hacer uso de las atracciones del parque.



Tras el dictamen de la enfermera, Solano denuncia que varios empleados los llevaron hasta una de las salidas del parque y los sacaron del lugar, además cuenta que ante lo sucedido la empresa no ha procedido con el reembolso de las entradas, las cuales habían adquirido digitalmente.



“No tienen por qué rechazarnos… Lloramos, el niño salió asustado y dijo que él no quería volver más a este parque”, contó Solano a Citynoticias. También agregó que tenía evidencias de visitas pasadas al parque y que en esas ocasiones nunca le negaron la entrada al niño a ninguna atracción.



Mundo Aventura responde

Ante la denuncia presentada por la familia, funcionarios de logística del parque le manifestaron a Citynoticias que la decisión de restringir el acceso a las atracciones se tomó de acuerdo a los protocolos de seguridad del sitio, Además aclararon que no dieron la orden de desalojarlos del lugar.



Según la empresa, Mundo Aventura cuenta con una adecuada política de inclusión. De igual forma destacaron que durante 2023 recibieron a 220.000 personas en condición de vulnerabilidad gracias a su programa de entretenimiento sostenible.



Por último, y con el fin de evitar este tipo de inconvenientes, Mundo Aventura recomienda a las personas en condición de discapacidad que antes de comprar las entradas asistan a la enfermería del parque para recibir una evaluación médica y así determinar si están en la capacidad ingresar a las atracciones mecánicas sin ningún riesgo.



* Con información de Citynoticias