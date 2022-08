En plena restricción por la pandemia de covid-19, que se vivió en mayo de 2020, Sebastián Porras pensó que podía salir a la calle e ir hasta donde sus padres que vivían en Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Era un recorrido “relativamente cerca”. Sin embargo, en el camino, este bogotano se encontró con dos policías que luego de requerirlo y ver que no estaba entre los exceptuados, le impusieron un comparendo por desacato.



La multa ascendía a cerca de un millón de pesos y, por supuesto, le preocupaba que la sanción apareciera en sus antecedentes y podía generar problemas más adelante. Por eso, tan pronto vio que existía la posibilidad de pagar con trabajo, solo mano de obra, decidió inscribirse y saldar esa deuda con el Distrito.

Así lo hizo el pasado sábado pasado. Sebastián estuvo en el sector de Parques de Bogotá, también en la localidad de Bosa, junto con otros 20 ciudadanos, todos con comparendos por distintas infracciones. Allí participó en una jornada en la que ayudó a limpiar y pintar una zona de espacio público donde, asegura, serán reubicados vendedores informales.



“Fue una jornada chévere. La gente estaba metiéndole el cuerpo. La mayoría pensaba que estábamos colaborando para que Bogotá sea más agradable para sus habitantes; entonces, lo hicimos con mucho gusto”, le dijo a EL TIEMPO este asesor comercial de 30 años de edad.



Con Sebastián Porras son más de 304.000 los bogotanos que tienen sanciones económicas por conductas contra la convivencia y que están bloqueadas para realizar algunos trámites o aspirar a concursos y cargos públicos, y ahora tienen la posibilidad de borrar ese historial negro. Lo pueden hacer a través de trabajo comunitario.



(Aumentan colados y Transmilenio anuncia millonario plan para combatirlo)



La opción de pagar multas con trabajo fue creada por la administración distrital a través de la estrategia de cultura ciudadana ‘Juntos nos reconciliamos’, que busca que estos ciudadanos se pongan a paz y salvo y, de paso, reflexionen sobre el comportamiento que los llevó a la amonestación.



Este beneficio aplica para las multas impuestas entre el 1 de agosto de 2017 y el 27 de enero de 2022, por comportamientos como colarse en TransMilenio, uso indebido del espacio público, exceso de ruido, no recoger las heces de la mascota, sacar la basura en horarios diferentes al del recorrido, botar escombros en vías y el espacio público, estar vinculado a una riña, e incluso, por el incumplimiento de la restricción de la cuarentena estricta, a causa de la pandemia de covid-19. En el periodo establecido se impusieron 451.248 multas, de las cuales 410.018 no habían sido pagadas. Esto quiere decir que solo 21.565 sanciones se han pagado.

Facebook Twitter Linkedin

Las jornadas de trabajo se pueden programar y escoger los sitios donde se quiere hacerlo. Foto: Secretaría de Gobierno

De acuerdo con el Decreto 042 del 28 de enero, expedido por la Alcaldía Mayor, las personas que han sido sancionadas por alguna de esas causas tienen la posibilidad de ponerse a paz y salvo hasta noviembre próximo.



El programa es liderado por las secretarías de Gobierno y Seguridad, pero también participan diferentes entidades del Distrito, como TransMilenio, el IPES (Instituto para la Economía Social), las secretarías del Hábitat, Ambiente, la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).



(Intensifican operativos contra ola de colados en TransMilenio en Soacha)



Las cifras de la alcaldía indican que a un poco menos de dos semanas del lanzamiento de la estrategia se han inscrito 1.423 personas interesadas en compensar su deuda con la ciudad con trabajo. De ellas 303 ya participaron y 611 que están programadas para realizar el trabajo comunitario. Con corte al 31 de julio se han realizado 39 jornadas para el reemplazo de multas por actividades como embellecimiento de parques y entornos escolares, apoyo en la ciclovía y a gestores de TransMilenio y pedagogía en zonas de alta aglomeración en la ciudad.



“Claro que todos nos podemos equivocar, pero en Bogotá queremos fortalecer la confianza de la gente. Es importante que la comunidad reflexione y nos ayude a construir una ciudad donde primen la convivencia y la tolerancia, pero sin dejar de lado el resarcimiento de las faltas, porque aquí a los infractores tan solo se les está cambiando una sanción económica por la enseñanza que deja una sanción social”, señaló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, dijo que la estrategia es un ejemplo de cómo una sanción económica por un mal comportamiento ciudadano se convierte en una oportunidad para embellecer a Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Se han realizado ya 39 actividades para pagar las sanciones por convivencia con trabajo. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

“Es todo un ejemplo que estas mismas personas a quienes una vez les impusieron una multa o comparendo por convivencia sean las que en sus barrios, oficinas, casas y otros espacios motiven a los demás a construir una mejor ciudad. Sabemos que ya está sucediendo y nos soñamos con que cada ciudadano sea un líder de convivencia en su entorno”, añadió Fernández.



El funcionario recordó que quienes tengan pendiente multas por convivencia, de la Secretaría de Seguridad, y no se presenten ante las inspecciones de policía ni se acojan a los programas comunitarios deberán pagar la sanción económica establecida y no podrán ser nombrados o ascendidos en cargos públicos, firmar o renovar contratos con entidades del Estado, renovar u obtener registro mercantil en cámaras de comercio, inscribirse en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, realizar trámites en las oficinas de tránsito y transporte, entre otras restricciones.



(Esta es la multa que pagará en TransMilenio si lo pillan colándose)



Pero la jornada no solo es de trabajo. Los ciudadanos también reciben un corto taller sobre las normas del Código de Seguridad y Convivencia y la necesidad de contribuir con la ciudad también con un buen comportamiento.



Alejandro Reyes Lozano, gerente de Código Seguridad y Convivencia, explica que al principio los ciudadanos dicen desconocer la norma, pero después de participar en la jornada salen con conocimientos nuevos, más conscientes de que hay conductas que afectan a los demás y terminan compartiendo esa información con familiares y amigos.



“No se trata de que la gente se sienta castigada porque fue a limpiar un parque. A la par hay una charla que busca que la persona sea consciente de la falta que cometió y, de paso, redima la multa con mano de obra, en una jornada que va de 8 de la mañana a 12 del día”, explica Reyes.



Quienes se encuentren en esa situación deben inscribirse en las páginas web de las secretarías de Gobierno y Seguridad y escoger en cuál de las actividades programadas desea vincularse y en qué sitios. El beneficio de pagar la sanción con trabajo comunitario irá hasta noviembre próximo.



(Acuerdos entre CAR y contratista: una salida a lío con Ptar Salitre)

Cómo saber si tiene multas y pagar con trabajo

-¿Dónde puede verificar si aplica para el programa?



En el enlace https://www.gobiernobogota.gov.co/consulta-decreto042-comparendos se puede consultar con el número de documento de identidad.



-¿Cómo se puede hacer parte de la estrategia?



En las páginas web de las secretarías de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co o de Seguridad www. scj.gov.co o en WhatsApp (310 7100882 y 301 4457292) o en el Centro de Atención Virtual de la Secretaría de Seguridad.



-Hay que llenar un formulario para ser agendado en alguna de las actividades disponibles.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Boigotá

En Twitter: @guirei24