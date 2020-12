Plazos y descuentos para pagar multas de tránsito en Bogotá este mes

En julio de este año, el Gobierno Nacional otorgó una amnistía a los morosos de multas de tránsito, de todo el país, que les daba la posibilidad, por una única vez, de tener un 50% de descuento en el valor del comparendo (sin hacer curso pedagógico) y estar totalmente eximidos de pagar los intereses de mora. Esto si llegan a un acuerdo de pago antes del 31 de diciembre de 2020.



Ahora bien, teniendo en cuenta la ley 2027 en la que quedó confirmado ese beneficio, la Secretaría de Movilidad reglamentó los plazos de pago para que más conductores de Bogotá se acojan a estas facilidades.

Las alternativas son dos: la primera consiste en que los ciudadanos se acojan, antes de finalizar el año, a un acuerdo para poner al día sus deudas en un término de dos y tres meses. En este caso, el monto debe ser superior a 321.860.000 pesos y no se requiere garantía de pago.



Por el contrario, la segunda opción ofrece que las multas sean canceladas en un lapso de cuatro a doce meses, aunque en este caso la persona sí debe presentar una garantía de tipo bancario, prenda, hipoteca, un codeudor que lo respalde , o una póliza expedida por una aseguradora. También aplica para deudas de un valor mayor a 321.860.000 pesos.



Cabe recordar que el descuento de la mitad de la deuda y del ciento por ciento de los intereses se da a las infracciones cometidas hasta el 31 de mayo de 2020. De igual forma, si el ciudadano incumple el pago de una sola cuota se perderá el beneficio y tendrá que pagar la totalidad de la multa.



A su vez, las facilidades de pago no contemplan a quienes cometieron la infracción en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas alucinógenas.



Los interesados pueden agendar sus facilidades de pago a través de la página de la Secretaría de Movilidad. Si usted tiene dudas adicionales también puede comunicarse a la línea 3649400, extensiones 7803-7805-7815-6455 para resolver dudas sobre la amnistía del Gobierno Nacional.



REDACCIÓN BOGOTÁ