Mujeres y paro nacional, la mezcla de la última marcha en Bogotá

En el quinto día de manifestaciones en el país se integraron dos causas: el paro nacional y el rechazo a la violencia contra las mujeres, que se dio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En Bogotá, esa unión de dos movilizaciones se vivió con una concentración de más de 7.000 personas, muchas de ellas vestidas de violeta, el color oficial de la lucha por la equidad femenina en el mundo.



Frente al parque Nacional, punto de encuentro, se leyeron pancartas que denunciaban violaciones y lesiones contra mujeres y niñas colombianas en los últimos años y otras más que defendían el derecho a vivir ‘libres y sin miedo’.

Niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas exigieron mayor atención y protección de sus derechos. “Yo lucho por las que ya no pueden hacerlo”, clamaba una joven junto a otra que, en el torso desnudo, llevaba pintado el mensaje ‘Vivas nos queremos’.



Según cifras de la Secretaría de la Mujer, entre enero y agosto de este año, 53 mujeres murieron asesinadas en la ciudad. De ellas, el 52 por ciento tenía entre 18 y 39 años.

Pero, en medio de la marcha, se mantuvo la agenda del paro nacional, que este lunes completó cinco días.



Entre las consignas se escucharon exigencias para el cumplimiento de los acuerdos logrados por los estudiantes con el Gobierno en el 2018, la protección de líderes sociales y el rechazo a las reformas laboral y pensional.



Incluso, durante el recorrido, que se dirigía a la plaza de la Hoja, en la carrera 30 con calle 19, se hizo una parada frente al Hospital San Ignacio, donde está internado Dilan Cruz, el estudiante que fue herido con un artefacto del Esmad durante las manifestaciones del sábado.



Según el más reciente parte médico, la salud de Dilan se agravó en las últimas horas, y el joven entró “en un estado crítico irreversible”. Dilan debía graduarse este lunes como bachiller del colegio distrital Ricaurte. Su hermana, Denis Cruz, tuvo que recibir el diploma en su representación.“Queremos que lo que pasó con Dilan no sea para más disturbios. Pedimos paz. Como todos, Dilan quiere la paz”, manifestó su hermana, con la voz quebrantada.

Más de 7.000 personas se unieron a esta marcha que iba desde el parque Nacional hasta el la plaza de la Hoja.. Foto: César Melgarejo-EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO Marcha de las mujeres Foto: EL TIEMPO La marcha se llevó a cabo en varias ciudades. Foto: EL TIEMPO "No nos van a callar", decían algunas de las pancartas. Foto: EL TIEMPO

Los efectos de la movilización

El recorrido de la marcha afectó significativamente la movilidad por la carrera 7.ª y las troncales de TransMilenio de la avenida Caracas, la carrera 30 y la calle 80. En las primeras horas de la noche, decenas de pasajeros tuvieron que bajarse de los articulados y caminar en búsqueda de otra opción.



Durante la jornada no se reportaron enfrentamientos con el Esmad, pero siete buses del sistema fueron blanco de vándalos. De hecho, no hubo presencia del escuadrón en puntos como la calle 45. En general, el ánimo de las marchas en la capital fue de fiesta y arte.



De forma paralela, en otro punto de la capital, un grupo de personas se reunió en una ‘velatón’ por los 28 policías heridos después de las cuatro primeras jornadas de marchas. Frente al hospital de la Policía, ubicado en la calle 26 con carrera 59, hubo una ‘abrazatón’ y mensajes de solidaridad y respeto a los miembros de la Fuerza Pública.



“Todos tenemos derecho a protestar. Pero podemos hacerlo de la mejor manera para que no haya violencia. Queremos que la gente entienda que ellos son seres humanos, que debe haber reconciliación entre todos”, aseguró una familiar de un uniformado.



Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, los motociclistas también se reunieron para emprender una ‘rodada’ en apoyo al paro. Cerca de 1.000 personas partieron de la avenida Boyacá con La Esperanza hacia el centro para, finalmente, dirigirse al estadio El Campín.



En la noche de este lunes 25 de noviembre, miles de personas se congregaron en la plaza de la Hoja, en la carrera 30 con calle 19. Los uniformados que conformaban el dispositivo de seguridad fueron, en su gran mayoría, mujeres.

Lo que pasó en el país

Medellín: más de 4.000 personas marcharon hacia el parque de Los Deseos. La movilización, que avanzó al ritmo de cacerolas, partió del parque de los Pies Descalzos y pasó por el parque de Las Luces, donde se organizó una actividad con antorchas.



Bucaramanga: estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) lideraron la movilización. Hubo afectación de la movilidad sobre la carrera 27 durante el desarrollo de la actividad, que finalizó con un plantón en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.



Barranquilla: la no violencia contra la mujer también fue el motivo principal de las marchas en la capital del Atlántico. Al menos 300 personas se concentraron en la plaza Esthercita Forero.



Cartagena: La jornada comenzó en el monumento a la India Catalina y mezcló mensajes en defensa de la mujer y consignas contra el Gobierno. Hubo un cerco de la policía para impedir el acceso al centro histórico.



En el exterior: se reportó un plantón frente a la embajada de Colombia en Londres, en solidaridad con el país.

